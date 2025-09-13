Yasemin Kay Allen son pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Termal suyun içine oturup...

Suna Yıldızoğlu'nun kendisi gibi oyuncu kızı Yasemin Kay Allen, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Bir süredir ABD'de tatilin tadını çıkaran Yasemin Allen, yeni pozlarını takipçileriyle paylaştı.

Siyah bikinisiyle objektif karşısına geçen 36 yaşındaki Allen, paylaşımına "Termal" notunu düştü.

Keyifli hali dikkat çeken ünlü oyuncunun paylaşımına binlerce beğeni ve yorum yağdı.

"ANNEMİN İSMİYLE SEKTÖRE GİRDİM"

Daha önce Muhteşem Yüzyıl, Hayat Devam Ediyor, Merhamet ve Şeref Meselesi gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu, aylar önce katıldığı Empati programında ünlü bir ismin çocuğu olmak hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Annemin isminin sorumluluğu vardı tabii ki. O yüzden kelimelerimi çok dikkatli seçmeye çalıştım hep. Annemin ismiyle sektöre girişim oldu. Kamera arkasını daha çok istiyordum."