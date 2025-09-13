MAGAZİN

Yasemin Kay Allen son pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Termal suyun içine oturup...

Son olarak Arka Sokaklar dizisinin kadrosuna dahil olan ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim termal suyun içine oturup poz verdi.

Yasemin Kay Allen son pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Termal suyun içine oturup...
Öznur Yaslı İkier

Suna Yıldızoğlu'nun kendisi gibi oyuncu kızı Yasemin Kay Allen, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Bir süredir ABD'de tatilin tadını çıkaran Yasemin Allen, yeni pozlarını takipçileriyle paylaştı.

Siyah bikinisiyle objektif karşısına geçen 36 yaşındaki Allen, paylaşımına "Termal" notunu düştü.

Yasemin Kay Allen son pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Termal suyun içine oturup... 1

Keyifli hali dikkat çeken ünlü oyuncunun paylaşımına binlerce beğeni ve yorum yağdı.

"ANNEMİN İSMİYLE SEKTÖRE GİRDİM"

Daha önce Muhteşem Yüzyıl, Hayat Devam Ediyor, Merhamet ve Şeref Meselesi gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu, aylar önce katıldığı Empati programında ünlü bir ismin çocuğu olmak hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

Yasemin Kay Allen son pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Termal suyun içine oturup... 2

"Annemin isminin sorumluluğu vardı tabii ki. O yüzden kelimelerimi çok dikkatli seçmeye çalıştım hep. Annemin ismiyle sektöre girişim oldu. Kamera arkasını daha çok istiyordum."

Yasemin Kay Allen son pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Termal suyun içine oturup... 3

Anahtar Kelimeler:
yasemin kay allen
