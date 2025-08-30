Yasemin Minguzzi Ece Seçkin konserinde sahneye çıktı! Gözyaşlarını tutamadı

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in son konserinde duygusal anlar yaşandı. Konserin akustik bölümünde Seçkin, Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin en sevdiği şarkıyı seslendirdi.

O sırada ise seyircilerin arasında bulunan ve oğlunun en sevdiği şarkının çalındığını duyan Yasemin Minguzzi de sahneye çıktı.

GÖRÜNTÜLER GÜNDEMDE

Anne Minguzzi, kucaklayarak sarıldığı Seçkin'e şarkıyı söylediği sırada da eşlik etti. Konser alanını dolduran izleyicilerin gözyaşlarını tutamadığı o anlar, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Duygu dolu anlar yaşayan Seçkin, "Ahmet'in bu akşam bizi seyrettiğini biliyorum. Ruhunun ablasının yanında olduğunu biliyorum. Babası, annesi, teyzeleri ve kuzenleri benim canlarım burada" ifadelerini kullandı.