MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Yasemin Minguzzi Ece Seçkin konserinde sahneye çıktı! Gözyaşlarını tutamadı

Pop müziğin sevilen ismi Ece Seçkin, Kadıköy'de bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin en sevdiği şarkıyı seslendirirken, acılı anne Yasemin Minguzzi de sahneye çıkarak Seçkin’e sarıldı. Daha sonra şarkıya eşlik eden anne Minguzzi’nin bu anlamlı katılımı, konser alanında duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

Yasemin Minguzzi Ece Seçkin konserinde sahneye çıktı! Gözyaşlarını tutamadı
Öznur Yaslı İkier

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in son konserinde duygusal anlar yaşandı. Konserin akustik bölümünde Seçkin, Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin en sevdiği şarkıyı seslendirdi.

O sırada ise seyircilerin arasında bulunan ve oğlunun en sevdiği şarkının çalındığını duyan Yasemin Minguzzi de sahneye çıktı.

Yasemin Minguzzi Ece Seçkin konserinde sahneye çıktı! Gözyaşlarını tutamadı 1

GÖRÜNTÜLER GÜNDEMDE

Anne Minguzzi, kucaklayarak sarıldığı Seçkin'e şarkıyı söylediği sırada da eşlik etti. Konser alanını dolduran izleyicilerin gözyaşlarını tutamadığı o anlar, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Yasemin Minguzzi Ece Seçkin konserinde sahneye çıktı! Gözyaşlarını tutamadı 2

Duygu dolu anlar yaşayan Seçkin, "Ahmet'in bu akşam bizi seyrettiğini biliyorum. Ruhunun ablasının yanında olduğunu biliyorum. Babası, annesi, teyzeleri ve kuzenleri benim canlarım burada" ifadelerini kullandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bekarlığa veda partisinden paylaştı! Beyaz bikini giyip duvak taktı Bekarlığa veda partisinden paylaştı! Beyaz bikini giyip duvak taktı
Bekarlığa veda partisine gitti! Mehmet Ali Erbil evde canlı yayın açtıBekarlığa veda partisine gitti! Mehmet Ali Erbil evde canlı yayın açtı

Anahtar Kelimeler:
Ece Seçkin Mattia Ahmet Minguzzi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Partili başkandan Jandarmaya: "Pislik yapıyorsun!"

AK Partili başkandan Jandarmaya: "Pislik yapıyorsun!"

F.Bahçe'de çok sürpriz isim! Liste 4'e düştü, Ali Koç her an açıklayabilir

F.Bahçe'de çok sürpriz isim! Liste 4'e düştü, Ali Koç her an açıklayabilir

Bayiden sıfır almak başa dert oldu!

Bayiden sıfır almak başa dert oldu!

Bekarlığa veda partisine gitti! Mehmet Ali Erbil evde canlı yayın açtı

Bekarlığa veda partisine gitti! Mehmet Ali Erbil evde canlı yayın açtı

Kerem Aktürkoğlu'nun 12 yıl önceki fotoğrafı sızdırıldı! Hangi takımı tuttuğu da ortaya çıktı...

Kerem Aktürkoğlu'nun 12 yıl önceki fotoğrafı sızdırıldı! Hangi takımı tuttuğu da ortaya çıktı...

Ünlü yönetmen ile evlendi! İşte düğünden ilk kareler...

Ünlü yönetmen ile evlendi! İşte düğünden ilk kareler...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.