Yasemin Özilhan neden boşandı? İzzet Özilhan ile boşanır boşanmaz açıklama geldi

Uzun süredir evliliklerinde sorunlar yaşadıkları iddia edilen Yasemin ve İzzet Özilhan boşandı. 14 yıllık evlilik tek celsede biterken Yasemin Özilhan neden boşanma kararı aldı merak edildi.

‘Doktorlar’ ve ‘Aşk Oyunu’ dizileriyle tanınan Yasemin Özilhan evliliği hakkında ihanet iddiaları gündeme geldi.

YASEMİN ÖZİLHAN ALDATILDI MI?

Güzel oyuncu, resmi Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla evliliğin bittiğini duyurdu. Özilhan, mesajında “İhanet ve aldatma yok” ifadelerini kullanarak ayrılığın nedenine dair merak edilen iddialara son noktayı koydu.

Yasemin Özilhan açıklamasında şunları söyledi:

''Kamuoyunun bilgisine, 14 yıldır evli olduğum Sayın İzzet Özilhan ile karşılıklı saygı ve anlayış temelinde boşanma kararı almış ve 3 Eylül 2025 tarihi itibarıyla da boşanmış bulunmaktayız. Bu süreç anlaşmalı şekilde ve tamamen medeni bir zeminde gerçekleşmiştir. Son günlerde basında yer alan "ihanet" ve "aldatma" içerikli iddiaların gerçeği yansıtmadığını özellikle belirtmek isterim. Özel hayatımıza ilişkin doğruluk payı bulunmayan haberlerin gündeme gelmesini üzüntüyle takip etmekteyim.İzzet ile yollarımızı ayırmış olsak da, çocuklarımızın sağlıklı gelişimi için ebeveynlik sorumluluklarımızı her zaman ortak bir anlayış ve uyum içinde sürdüreceğiz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım.''