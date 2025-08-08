Yasemin Özilhan sporu aksatmıyor! Beyaz şortuyla poz verip fiziğini sergiledi

Bir döneme damga vuran Doktorlar'ın Ela'sı olarak hafızalara kazınan Yasemin Özilhan iş insanı eşi İzzet Özilhan ile evlenerek sosyeteye girdi.

Sık sık lüks yaşantısı ve değişimiyle adından söz ettiren Özilhan “Benim sadece dudağımda dolgu var. Başka bir şey yok vallahi” diyerek herkesi şaşırtmıştı.

2006-2011 yılları arasında yayınlanan ve büyük bir popülerlik kazanan Doktorlar dizisinde başrol oynayan Yasemin Özilhan oyunculuğa ara vermiş olsa da popüler bir isim.

Sık sık paylaşımlarıyla gündeme gelen Özilhan son olarak spor yaptığı anları paylaştı. Beyaz kısa taytı ve spor sütyeni kombiniyle poz veren ünlü isim fit görünümüyle dikkat çekti.

Yasemin Özilhan sağlıklı beslenerek ve sıkı spor yaparak formunu koruyor. Oyuncunun lüks evinde özel bir spor odası bulunuyor.