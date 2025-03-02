Yasemin Sakallıoğlu "Altın bilirim, altına yatırım yaparım" diyerek açıkladı: Biriktirdiğim çeyreklerle...

Komedyen Yasemin Sakallıoğlu, bu hafta 'Biz Bize' programına konuk oldu. Ünlü komedyen yatırımlarını altına yaptığını açıkladı ve sözleriyle dikkat çekti.

"İlk kez 11 yıl önce çıktım sahneye aslında ama Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine başladığım zaman sahneyi bıraktım" diyen başarılı isim "Dizide Lütfiye karakterini oynuyordum. Lütfiye çok küçük roldü, ama çok izleniyordu ve çok sevildi. Eşimi orada tanıdım, evlendim. Ne öğrendiysem orada öğrendim. Onlar sayesinde 28 yaşında konservatuvara gittim" dedi.

"2.5 yıl bankacılık yaptı ama parayla hiç ilgim yok" diyen komedyen yatırımlarını da nereye yaptığını şu sözlerle açıkladı:

"Yatırım falan bilmem. Altın bilirim, altına yatırım yaparım. Hatta konservatuvarı da diziden kazandığım parayla biriktirdiğim çeyreklerle okumuştum" dedi.

"AİLEMDEN BESLENİYORUM"

Başarılı komedyen açıklamalarının devamında ise yaptığı şakaların kaynağının aileis olduğunu söyledi. Sakallıoğlu "Ailemden besleniyorum küsen olmadı çünkü kimse kabul etmiyor söylediğim şeyleri. Bizim ailede herkes kusursuzdur. Annem yansıttığımdan çok komik. Kendini yaşadığı için aşırı komik. Ailemin enteresan cevapları var gösterimle ilgili" dedi.