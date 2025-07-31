Yasemin Yürük az kalsın yanıyordu! Saçları alev aldı

Dansları ve şarkılarıyla 2000'li yılların başlarına damga vuran Hepsi şu sıralar çok gergin. Dağılan grubun üyelerinden Gülçin Ergül ve Yasemin Yürük'ün tartışması son günlerde gündemde.

Yaptıkları açıklamalarla gündeme gelen ikiliden Yasemin Yürük, sosyal medyada yayınladığı bir reklam çekimi sırasında yaşadığı talihsiz olayla da gündeme geldi.

Yürük, çekim sırasında bir anda saçlarının alev almasıyla herkesi korkuttu. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Reklam yapmaya çalışırken mumun ateşiyle saçlarını alev alan Yasemin Yörük büyük tehlike atlattı. Durumu fark edip korku içinde ateşi söndüren şarkıcı o anları sosyal medyada paylaştı.