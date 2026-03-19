Yasemin Yürük günlerdir hastanede! Ağlayarak konuştu: Ağrım tarifsiz

Hepsi grubunun eski üyesi Yasemin Yürük, geçirdiği talihsiz kaza sonrası 8 gündür hastanede. Bacağına platin takılan Yürük, sosyal medya hesabından son durumunu paylaştı ve konuşurken zor anlar yaşadı.

Yıllar önce dağılan Hepsi grubunun eski üyesi Yasemin Yürük, geçtiğimiz günlerde Etiler’de geçirdiği talihsiz bir kaza sonucu hastaneye kaldırıldı. Bacağında kırık oluşan Yürük, 8 gündür hastanede müşahede altında tutuluyor. Ünlü isim, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada son durumunu anlattı.

Hastane sürecini gözyaşları içinde anlatan şarkıcı çok ağrısı olduğunu söyledi. Kırığın boyutunun oldukça ciddi olduğunu ifade eden Yasemin Yürük,"Bir süredir hastanedeyim, tam bir haftadır... Yarın eve çıkacağız inşallah. Ağrı kesicilerin etkisiyle birkaç paylaşım yapabilmiştim ama şu an serum almıyoruz. Eve geçeceğim diye çok mutluyum" dedi.

"Çok zor birkaç gün geçirdim. Ağrım tarifsiz" diyen ünlü isim şu açıklamayı yaptı:
"Bu normal bir kırık değil öncelikle bunu söyleyebilirim. Eğer bir dostunuz, arkadaşınız bu kadar uzun süre hastanede kalıyorsa bilin ki durum ciddi. Benim kırığım, ön kaval kemiğimde meydana geldi ve oraya platin takıldı. Çok ağır ağrılar çekiyorum. Benimle aynı şeyi yaşayanlar bana mesaj attı, aradı, sordular, tavsiye verdiler. Çok teşekkür ederim size.

"ŞU AN HİS KAYBI VAR"

Bu kadar uzun süre hastanede kalan bir dostunuz varsa, onu ziyaret etmenizi tavsiye ederim. Bu süreçte herkesi tanıma fırsatım oldu, aslında çok da iyi oldu. Çok şanslıyım ki pırlanta kalpli arkadaşlarım, dostlarım varmış. Anlatamayacağım bir ağrı çekiyorum; inşallah en kısa zamanda yürüyebileceğim. Şu an his kaybı var ama geçecek inşallah. Dualarınızı eksik etmeyin, başka bir şey söyleyemiyorum."

