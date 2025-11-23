'Yaşlanmayacağım' diyen Muazzez Ersoy gömleğinin düğmelerini açtı! Dekoltesi olay oldu

Son dönemde özel hayatıyla Muazzez Ersoy adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde "Elbette yaşlanacağım ama beni kimse moruk olarak göremeyecek. Bizim işimiz estetik, hekimlere çok iş düşüyor. Yeter demeleri gerekli, bazı mimiklerin lazım olduğunu söylemeleri gerekir. Tek tip oldu ifadeler" demişti.

"İnat ettim yaşlanmayacağım" diyen Ersoy şimdi de verdiği pozlarla gündeme geldi. Muazzez Ersoy beyaz gömleğinin düğmelerini açarak göğüs dekoltesini ortaya çıkardı.

Ersoy'un o görüntüsü sosyal medyada konuşulmaya başlandı. 67 yaşındaki şarkıcının bu haline "Ne gerek vardı bu pozlara" yorumları gecikmedi.

Muazzez Ersoy'un değişimine iser "Bu kim" yorumları geldi. Öte yandan şarkıcının fanları ise "Kraliçe çok güzelsin" yorumlarında bulundu.