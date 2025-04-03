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Yavuz Bingöl'den Özgür Özel'e mektup: Gençleri sokağa dökme çabanızdan ve boykot çağrınızdan...

Sesiyle ve kariyeriyle her dönem adından söz ettiren Yavuz Bingöl, Özgür Özel'e mektup yazarak; "Sizi de sorumlu bir siyasetçi gibi davranmaya ve bu değerlerimizi hatırlamaya davet ediyorum" dedi. İşte o mektup...

Yavuz Bingöl'den Özgür Özel'e mektup: Gençleri sokağa dökme çabanızdan ve boykot çağrınızdan...
Kubra Akalın

Bir süre önce uzun yıllardır aşk yaşadığı Nilşah Ağaoğlu evlenen ve hayatına dair samimi açıklamalarda bulunan Yavuz Bingöl, "Kendi kültürümden kimse bana sahip çıkmadı, diğer taraf, görüşlerini kabul etmediğim diğer taraf sahip çıktı" demişti.

Yavuz Bingöl bu sözleriyle gündeme gelmişti. Bingöl bu sefer de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e bir mektup yazarak dikkat çekti.

Yavuz Bingöl, mektubunda son günlerde yaşananlarla ilgili duygu ve görüşlerini dile getirdi. Habertürk'te yer alan mektup şöyle:

"Sayın Özgür Özel,

Gençleri sokağa dökme çabanızdan ve boykot çağrınızdan sonra size bu mektubu yazmak zorunda hissettim. Yüzyıllar içinde oluşturduğumuz ortak güzelliklerimiz, değerlerimiz vardı. Acımızın, kederimizin, yasımızın, umudumuzun kaygımızın ortaklığı ile sarılırdık birbirimize.

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"NEDİR BU BOYKOT ÇAĞRILARI?"

Bu köklü ortaklığımızın kucağı Anadolu'ydu.

Yunus Emre, Hacıbektaş, Mevlana, Âşık Veysel, Neşet Ertaş, Kemal Sunal, Barış Manço, Ferdi Tayfur, Edip Akbayram, Volkan Konak ve tabii isimleri buraya kadar sığmayacak kadar nice güzel insan, sanatçı, aydın...

Aslında farkında olmamız gereken sanat ve sanatçılarımızın gücüdür. Birleştirici olan da iyileştirici olan da budur.

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Birbirimize sarılmaya, kahkaha ve gözyaşlarımızı ortak kılmaya ihtiyacımız varken, nedir bu boykot çağrıları, boykota katılmayanlara küfür, hakaret ve kutuplaşma...

Sayın Özgür Özel, insanlığımızı iyiliklerle ve sanatla bezemeye ihtiyacımız yok mu? Sizi de sorumlu bir siyasetçi gibi davranmaya ve bu değerlerimizi hatırlamaya davet ediyorum."

Mynet'in Sesi
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Yavuz Bingöl
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