Yayınlandığı günden bu yana reyting rekorları kırıyor! Uzak Şehir 'En iyi dizi' seçildi

Bu yıl 11'incisi gerçekleştirilen Televizyon Yıldızları Ayaklı Gazete Ödülleri’ne Uzak Şehir damga vurdu. Çekimlerine medeniyetler şehri Mardin’in ev sahipliği yaptığı Uzak Şehir, gecede büyük ödül “En İyi Dizi”nin yanı sıra Cihan rolündeki Ozan Akbaba’ya “En İyi Erkek Oyuncu”, Alya karakterine veren Sinem Ünsal’a ise “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü getirdi.

Yıldızlar geçidine sahne olan törene Ayna Yapım imzalı Uzak Şehir’in ortak yapımcısı Lale Eren, idari yapımcı Cem Özkan ile sevilen oyuncuları Atakan Özkaya (Kaya), Dilin Döğer (Zerrin), Sahra Şaş (Nare) ve Alper Çankaya (Şahin) birlikte katıldı.

Kırmızı halıda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ekip, dizinin gördüğü ilgiden büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Törende “En İyi Dizi” ödülü Ayna Yapım ve ekip adına dizinin ortak yapımcısı Lale Eren’e takdim edildi. Eren, izleyicilere teşekkür ederek başladığı konuşmasında, ödülü Uzak Şehir ekibine ithaf etti: “Büyük bir fedakarlıkla çalışan kamera önündeki ve arkasındaki ekibimize teşekkür ediyorum. Ödülü onlar adına alıyoruz. Ayrıca halk oylamasında bizi bu ödüle layık gören herkese ve Ayaklı Gazete ekibine de teşekkür ederiz.”