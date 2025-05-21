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"Yaz çoktan başladı" diyerek paylaştı! Irina Shayk'ın bikinili pozları...

Rus model Irina Shayk sosyal medyada hayranlarını mest etti. "Yaz çoktan başladı" diyen model bikinili pozlarını paylaştı. Rus modelin fit görünümüne beğeni yağdı.

"Yaz çoktan başladı" diyerek paylaştı! Irina Shayk'ın bikinili pozları...
Kubra Akalın

Rus model Irina Shayk, Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo ile beş yıllık ilişkisinin 2015’te sone ermesinin ardından ABD’li aktör Bradley Cooper ile aşk yaşamaya başlamıştı.

2017’de Lea adını verdikleri kızlarını kucaklarına alan Shayk ve Cooper, 2019 yılında ise yollarını ayırmaya karar vermişti. Bir süre yeniden ilişki deneyen çift daha sonra ayrıldı.

Şimdilerde Tom Brady ile aşk yaşadığı iddia edilen güzel model sosyal medya pozlarıyla dikkat çekiyor.

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Güzelliğiyle her zaman dile düşen Shayk son olarak "Yaz çoktan başladı" diyerek bikinili pozlarını paylaştı.

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Sosyal medyada güzel modele "Bikini üstü sıkmış", "Bikini üstü küçük sanki" yorumları yapıldı.

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Güzel model yıllara meydan okuyan fit görünümüyle de dikkat çekti. Spor ve doğru beslenme ise formunu koruyan Shayk'ın en sevdiği kardiyo türü boks.

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Irina Shayk
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