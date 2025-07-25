Yaz için kış boyu spor yaptı! Simay Barlas fiziğini siyah bikinisiyle sergiledi

Tatil sezonunun başlamasıyla birlikte oyuncu Simay Barlas da rotasını Bodrum’a çevirdi. Ünlü oyuncu sezonun yorgunluğunu arkadaşlarıyla tatilde atıyor.

Güneşli havanın tadını çıkaran Barlas, çıktığı tatilde bol bol güneşlenip denizin keyfini sürdü. Yalıkavak’taki bir beach’te objektiflere takılan oyuncu, fit görüntüsüyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

Simay Barlas, kış boyunca ol bol spor yaptı. Oyuncu Barlas, "Yaz geliyor, ben bol bol spor yapıyorum. Şimdilerde dinleniyorum ama bir yandan da proje okuyorum" demişti.

Güzel oyuncu geçtiğimiz aylarda cildine nasıl baktığını da şöyle anlatmıştı:

"Her gün cildimi temizlerim. Özellikle setten çıkar çıkmaz hatta bazen direkt sette makyajımı siliyorum. Set makyajından sonra bunu yapmamak mümkün değil zaten. Ne kadar yorgun olursam olayım yüzümde makyaj varken asla uyuyamam. Ayda bir kez dermatoloğuma gidip yüzümü temizlettirerek, bakım yaptırıyorum. Hem cildim derinlemesine temizleniyor, hem de pamuk gibi oluyor. Cilt bakım ürünlerime de cildimin ihtiyacına göre dermatoloğum karar veriyor. Saçlarım içinse birçok yağı karıştırıp elde ettiğim bir karışımım var. Haftada bir kez bütün saçıma sürüp bekletiyorum." (Fotoğraflar: Gazetemagazin)