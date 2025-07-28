Yeğeniyle uygunsuz görüntüleri olay olmuştu! Kanser olduğu iddia edilen Murat Başoğlu son halini paylaştı

MYNET DETAY- Yeğeni Burcu Başoğlu ile Bodrum'daki uygunsuz tekne görüntüleriyle gündem olan Murat Başoğlu uzun zamandır gözlerden uzak yaşıyor ve hiçbir projede de yer almıyordu.

Skandalın yaşandığı dönem “Karımı aldattım pişmanım ama o kadın yeğenim değil. Çıkan haberlerin ardından intihar etmeyi düşündüm” ifadelerini kullanan ünlü isim sosyal medyada zaman zaman paylaşımlar da yapıyor.

Murat Başoğlu'nun son halini paylaştığı haller zaman zaman destek yorumları alırken zaman zaman da skandal görüntüler sunucuya hatırlatılıyor.

Sunucu hakkında son olarak Onur Akay kanser iddiasında bulundu. Akay'ın iddiası gündem olurken Murat Başoğlu'nun son hali merak edildi.

İddialara dair yorum yapmasa da bir döneme damga vuran sunucu Murat Başoğlu son halini sosyal medyada paylaştı.

YURT DIŞINA GİDEMEMİŞTİ

Başoğlu, yaşananların ardından 14 yıllık eşi Hande Bermek'ten tek celsede boşanmıştı. Murat Başoğlu skandal olayın ardından evini satıp yurt-dışına gitmek istemiş ancak mahkeme davanın karar bağlanmasına kadar Başoğlu’nun yurt-dışına çıkmasına izin vermemişti.