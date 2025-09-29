Yeliz Yeşilmen eski kocasıyla aşka geldi! Ali Uğur Akbaş filtreyle bambaşka biri oldu

Bir dönem boşanma sürecinde yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen ünlü isim Yeliz Yeşilmen, sosyal medyada yeniden çok konuşuluyor. Boşandıktan sonra “Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum” diyerek şiddet iddialarını gündeme getiren Yeşilmen, olaylı bir şekilde ayrıldığı eski eşi Ali Uğur Akbaş ile barıştı.

Ünlü isim, geçtiğimiz saatlerde uzun bir aradan sonra yeniden sevgili oldukları Ali Uğur Akbaş’la pozlarını Instagram hesabından paylaştı. Yeşilmen paylaşıma "Aşk, zamanın ötesinde bir yolculuk; her anı, ruhumuzun derinliklerinde yankı bulan bir melodi gibidir" notunu düştü.

Ancak paylaşımdaki yoğun filtre kullanımı aşk sözlerinin önüne geçti ve dikkatlerden kaçmadı.

Ali Uğur Akbaş'ın bambaşka bir görünüme kavuştuğu pozlara yorumlar da gecikmedi.

Sosyal medyada “Filtreyi fazla kaçırmışlar”, "Bu adam kim", "Kocanı da kendini de başka biri yapmışsın" yorumlarının hedefi olan fotoğraflar, kısa sürede gündem oldu.