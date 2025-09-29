Yeni aşka yelken açtığı iddia edildi! Pelin Akil'den paylaşım geldi

Anıl Altan ile kısa süre önce boşanan Pelin Akil her hareketiyle gündeme geliyor. Boşanma sonrası yaşadığı süreci anlatan güzel oyuncu şunları söyledi:

"Yavaş yavaş bir değişimin ortasına geldim. Şimdi bu değişime ayak uydurmaya ve buna alışmaya çalışıyorum. Dünyada kadın olmanın zorlukları var ve ben de kadın olarak tabii ki zorlanıyorum."

Öte yandan Pelin Akil’in menajeri Eser Gökhan Küçükerol ile bir ilişki yaşadığı yönünde iddialar ortaya atıldı.

Pelin Akil, hakkındaki bu iddialara sosyal medya hesabından; "Yalan, yanlış iftiralar" ifadeleriyle cevap verdi.