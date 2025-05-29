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Yeni bölüm gelmeden kamera arkası ifşa oldu! Kızılcık Şerbeti'nde yine yer yerinden oynayacak! Bir kişi daha...

Oyuncu kadrosu ve hikayesiyle yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle izlenen Kızılcık Şerbeti dizisinde yine sular durulmuyor. Yeni bölümüyle sezon finali yapacak olan dizide bir kişinin daha veda edeceği konuşuluyor.

Yeni bölüm gelmeden kamera arkası ifşa oldu! Kızılcık Şerbeti'nde yine yer yerinden oynayacak! Bir kişi daha...
Öznur Yaslı İkier

Show TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı reyting rekortmeni dizisi “Kızılcık Şerbeti” her bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturuyor.

Yeni bölümüyle sezon finali yapacak olan dizide yine yer yerinden oynayacak. Dizinin yeni fragmanı yayınlanması beklenirken kamera arkası görüntüleri ifşa oldu.

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Yayınlanan görüntülerde Kızılcık Şerbeti'nde Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek'in balkondan düştüğü iddia edildi. Nilay'ın akıbeti ise merak konusu oldu.

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SEZON FİNALİNDE NELER OLACAK?

Kızılcık Şerbeti'nin 103. Bölümünde; Işıl’ın şansı yaver gitmiş, Koray’la konuşmalarını Nursema duymamıştır. Ancak bundan sonra Işıl hep diken üstünde olacaktır.

Ancak bundan sonra Işıl hep diken üstünde olacaktır. Hızlı bir şekilde para bulup Koray’ın ağzını kapatır.

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Sönmez ve Kıvılcım’ın, Ömer’in evine taşınmaları birçok soruna çözüm olmuştur. Evdeki herkes bu yeni düzenden memnundur.

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Ünal evinde ise Abdullah’ın, Nilay’a ev almasının krizi yaşanıyordur. Bu konu Doğa ve Fatih arasında büyük bir probleme dönüşür. Doğa’nın söylenmelerinden bıkan Fatih mecburen babasıyla konuşsa da aldığı cevap olumlu olmayacaktır.

Nursema ile ayrı evde yaşamaları Firaz’ın canına tak etmiştir. Bu durumu çözmek için harekete geçer ve Nursema’ya net konuşur. Ya gel ya bitsin der. Nursema’nın barışma çabaları ilk başta başarılı olmasa da sonuçta Firaz da Nursema’ya kıyamaz.

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Işıl ve Koray’ın annesinin ölümü hakkında konuşmalarını duyan Mustafa’nın atacağı adım herkesi geri dönülmez bir yola sokacaktır.

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Kızılcık Şerbeti
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