Mutfakta yıldızlaşmak isteyenlere özel basit ama işlevsel mutfak ürünleri

Yemek yaparken eksik bir şeylerin olduğunu hissediyorsanız belki de ihtiyacınız olan tek şey sizi destekleyecek birkaç doğru mutfak yardımcısı. Biz de evde geçirdiğiniz saatleri daha verimli, daha keyifli ve çok daha lezzetli hale getirmek için ihtiyacınız olan bir liste oluşturduk. Bu ürünlerle yalnızca yemek yapmakla kalmayacak, adeta bir restoran şefi gibi hissetmeye başlayacaksınız. Haydi gelin, mutfağınızı küçük ama etkili dokunuşlarla bir şef mutfağına dönüştürecek ürünlere birlikte göz atalım!

1. Doğu mutfağını sevenlere özel: Zwilling Professional Santoku Bıçağı

Zwilling Professional Santoku Bıçağı ile mutfakta adeta bir sushi ustası gibi çalışabilirsiniz! Hem sebzeleri hem de eti tam kararında ve hızlıca doğramanızı sağlayan bıçağın ustura gibi keskin ağzı, özel formül çeliği ve buzla sertleştirilmiş yapısıyla uzun ömürlü ve kusursuz bir performans sunuyor. Elinizden kaymayan sapı sayesinde de güvenli ve rahat bir kullanım yaşatıyor. Eğer mutfakta hassasiyet arıyorsanız Zwilling Santoku bıçağı kesinlikle aradığınız ürün!

Kullanıcılar ne diyor?

Kullananlar özellikle bıçağın keskinliğinden ve dengeli yapısından çok memnun. “Esnek ve keskin çeliği işinizi kolaylaştırıyor. Fileto çıkarırken adeta tereyağı keser gibi kolaylıkla yapabiliyorsunuz. Beğendim, kalitesine göre fiyatı iyi.” diyenler oldukça fazla! Ayrıca, elinize oturması da sıkça övülüyor.

Zwilling santoku bıçağının yanında WMF Classic Line Şef Bıçağı ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

2. Her yemekte en iyi yardımcı: KitchenAid Artisan 4 Stand Mikser

Kek yaparken ya da ekmek yoğururken her şeyin tam kıvamında olmasını istiyorsanız KitchenAid Artisan 4 sizi resmen şef moduna sokacak! Tamamen metal yapısıyla uzun ömürlü, sabit duruşuyla sağlam ve güçlü motoruyla hem sessiz hem de hızlı olan mikser, enerji tasarruflu oluşuyla mutfakta işlerinizi pratikleştirirken cebinizi yormuyor. Sessiz ama güçlü motoruyla ister kek karıştırın ister makarna açın, hepsinde kusursuz kıvama ulaşacaksınız!

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar özellikle sessiz çalışmasını ve motor gücünü çok başarılı buluyor. Her türden ekmek ve hamur işini hiç uğraşmadan yaptıklarını söyleyen kullanıcılar, mikserin kalitesi hakkında da "Alet yüksek kaliteli çelikten yapılmış, bu yüzden uzun süre dayanacak." yorumunu yapıyor.

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3. Yemekleri her seferinde tam kıvamında yapmak isteyenlere: ThermoPro TP02S Dijital Gıda Termometresi

"Etin içi pişti mi, tavuk kurumadan oldu mu?" derdine son veren ThermoPro dijital termometre, ince ucu ve uzun paslanmaz çelik probu sayesinde sıcaklığı anında ve hassas bir şekilde ölçüyor. Hem ocakta hem fırında hem de ızgarada kullanıma uygun olan cihaz, otomatik kapanma özelliğiyle enerji tasarruflu ve güvenli. Üstelik sadece et değil, bebek mamasından kahve suyuna kadar birçok alanda işinize yarıyor!

Kullanıcılar ne diyor?

Kullananlar “Espresso süt sıcaklığı, donmuş gıda sıcaklığı, kızgın yağ sıcaklığı, hepsini anında ölçtüm, çok çabuk gösteriyor doğru sıcaklığı.” diyor. Ölçümün hızına ve doğruluğunu sevenler, termometrenin "Sıcaklık ölçme süresi yaklaşık 4-5 saniye sürüyor, kullanımı kolay. Herhangi bir sorun yaşamadım, fiyat performans ürünü." olduğunu dile getiriyor.

ThermoPro gıda termometresinin yanında ThermoPro TP01H Gıda Termometresi ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

4. Sebzeleri tertemiz hazırlamak için: OXO Good Grips Sebze Fırçası

Patatesin toprağını ya da havucun kabuğunu dert etmeyi ortadan kaldıran OXO Good Grips Sebze Fırçası ile her türlü sebzeyi çabucak ve nazikçe temizleyebilirsiniz. Esnek sapı ve kaymaz yapısıyla ıslakken bile elden kaymadan rahatça kullanılır. Bulaşık makinesinde yıkanabilir yapısıyla temizliği de dert olmaktan çıkaran sebze fırçasıynı işiniz bittiğinde bulaşık makinesine atın ve mis gibi olsun!

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar ürünün hem sağlam hem de pratik olduğuna dikkat çekiyor. Özellikle patates, turp ve havuç gibi kök sebzelerde oldukça etkili bulunuyor. Sapının tutuş kolaylığı, kıllarının dayanıklılığı ve zahmetsizce temizlenebilir olması ise en çok övgü alan yönleri.

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5. Aromayı ortaya çıkaran: Microplane İnce Mutfak Rendesi

Limon kabuğu, sert peynir, tarçın, sarımsak, turunçgiller ya da taze zencefil… Microplane ince rende sayesinde küçük ama etkili dokunuşlarla yemeklerinizi zenginleştirebilirsiniz. Paslanmaz çelik bıçakları jilet gibi keskin, sapı ergonomik ve kaymaz tabanıyla da güvenli. Doğal aromaları ön plana çıkarırken çaba harcatmadan rendeleme imkanı sunan rende, bulaşık makinesinde yıkanabiliyor, bu sayede temizlikle de uğraşmıyorsunuz!

Kullanıcılar ne diyor?

Yorumlarda sıkça “Gerçekten keskin ve kullanımı zahmetsiz.” ifadeleri geçiyor. "Bu modeli 5 yıldır kullanıyorum. Peynir, sarımsak, ince rendeleme için ihtiyacınız olan her şey için harika." diyen kullanıcılar, elinizi yormadan çalışmasını, bıçakların uzun süre keskin kalmasını ve dayanıklı yapısını övüyor.

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6. Pizzacıdan farksız dilimler: IKEA Uppfylld Pizza Kesici

Pizza gecelerini artık daha keyifli hale getiren IKEA'nın Uppfylld pizza kesicisi, pizzanızı ya da kurabiye hamurlarınızı tam şef işi şekilde dilimlemenizi sağlıyor. Paslanmaz çelik bıçağıyla kesim yaparken zorlanmayacağınız kesici, bulaşık makinesine atılabildiğinden temizlik derdi de yok. Elinize tam oturan plastik sapıyla kullanımı oldukça rahat olan ürünü pizzanın yanında kurabiye, lavaş ya da gözleme gibi hamur işlerinde de kullanabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar, ürünün kalitesinden ve kesme performansından çok memnun. Özellikle pizzayı zahmetsizce kesmesi, elde kaymaması ve bulaşık makinesinde yıkanabilmesi sıkça övülüyor. "Sadece pizzaya değil hamur vb. birçok üründe kullanıyoruz." diyen kullanıcılar üründen çok memnun olduklarını vurguluyor.

IKEA pizza kesicinin yanında Joseph Joseph Pizza Kesici Disk ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

7. Kahvaltıya şef dokunuşu: WMF Stelio 7'li Yumurta Pişirme Makinesi

Yumurtayı istediğiniz kıvamda tutturmak artık tamamen sizin kontrolünüzde! Aynı anda 7 yumurta pişirebilen WMF’in şık ve mat tasarımlı yumurta pişirme makinesi, büyük aileler ya da kalabalık kahvaltılar için biçilmiş kaftan. Paslanmaz çelik pişirme kabı sayesinde hem sağlam hem de çabucak temizlenen cihaz, mutfağınıza profesyonel bir hava katıyor. İçinden çıkan ölçü kabıyla istediğiniz kıvama göre su ekleyip cihazın sinyal sesiyle yumurtanızı tam zamanında alabiliyorsunuz.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar cihazın sessiz çalıştığını ve yumurtaları tam istenilen kıvamda pişirdiğini söylüyor. Sert, orta ya da rafadan, her pişirme tercihine uygun ayarların olmasıyla büyük beğeni toplayan yumurta pişirme makinesinin kolay temizlenmesi ve yer kaplamaması da diğer artıları.

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8. Restoran kalitesinde doğrayın: Alrens 12'si 1 Arada Çok Fonksiyonlu Paslanmaz Çelik Bıçaklı Sebze Kesici

Soğanla göz göze gelmeden ve domatesi ezmeden doğramak artık çok basit! Alrens’in bu çok fonksiyonlu sebze kesicisiyle salatalar, yemeklik doğramalar ya da garnitürler bir şef elinden çıkmış gibi görünüyor. Paslanmaz çelik 7 farklı bıçak seçeneğiyle ihtiyacınıza uygun kesimler yapabileceğiniz ürünün büyük haznesiyle malzemeler doğrandıktan sonra mutfağınız temiz kalıyor. El korumasıyla da güvenli kullanım sunan kesici, bulaşık makinesine gerek kalmadan zahmetsizce yıkanabiliyor.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar ürünün bıçaklarının keskinliğini ve kullanım kolaylığını övüyor. Soğan, patates ve havuç gibi sebzeleri saniyeler içinde doğraması da çok beğeniliyor. Kutudan çıkan aksesuarların çok işlevli olması ise pek çok kişiden artı puan alıyor.

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9. Tatlı kaçamaklarını evde çözen: Korkmaz Mia Rosagold Waffle Makinesi

Evde dışarıda yediğinizden daha güzel waffle yapmaya ne dersiniz? Korkmaz’ın Mia Rosagold waffle makinesi, granit görünümlü yapışmaz yüzeyi ve eşit ısı dağılımıyla harika sonuçlar veriyor. 850 W gücüyle kısa sürede pişirme yapabilen makinenin kademeli ısı ayarıyla tam istediğiniz kıvamı yakalayabilirsiniz. Ergonomik kulpları sayesinde kullanımı çok rahat ve güvenli olan waffle makinesi, mutfağınıza estetik bir hava da katıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

Yorumlara göre ürünü en çok hamuru yapıştırmamasıyla öne çıkaran kullanıcılar, makinenin "Ürün yiyecekleri asla yakmıyor ve yapıştırmıyor. Hem waffle hem pankek yaptım. Peynirli tarifler bile yaptım, yapışma olayı sıfır ve çok çabuk pişiriyor. İçleri çiğ kalmıyor." olduğunu ifade ediyor.

Korkmaz waffle makinesinin yanında Ariete Party Time Waffle Makinesi ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

10. Mutfakta tüm işleri basitleştiren: Bluefox Keskin Mutfak Makası

Et, tavuk, sebze ve hatta balık pulu bile kesebilen Bluefox mutfak makası, ekstra keskin paslanmaz çelik bıçaklarıyla uzun süre ilk günkü gibi kalıyor. Üzerindeki fındık kıracağı ve şişe açacağı gibi detaylarla çok amaçlı kullanım sunan mutfak makası, ergonomik ve kaymaz saplarıyla hem sağ hem sol el ile rahatça tutulabiliyor. Üstelik bulaşık makinesine atılabildiğinden temizliği de bir o kadar kolay!

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar ürünün hem keskinliğini hem de çok yönlü oluşunu çok beğeniyor. "Yaklaşık 3 aydır kullanıyorum, hiçbir şekilde pas yapmadı ve keskinliği gayet iyi. Mutfak için çok kullanışlı bir makas." diyen kullanıcılar, ürünün kalitesine dikkat çekerek uzun yıllar boyu kullanılabileceğini söylüyor.

Bluefox mutfak Makasının yanında WMF Touch Mutfak Makası ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

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