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Deneyenler bayıldı! İşte Matcha ve espessonun efsane uyumu...
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Deneyenler bayıldı! İşte Matcha ve espessonun efsane uyumu...

09.01.2025 00:12
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Son zamanların en gözde içeceklerinden biri olan matcha espresso, klasik kahve alışkanlıklarına yepyeni bir soluk getiriyor! Hem kahve hem de çayın faydalarını tek fincanda buluşturan tarif, sabahları güne enerjik başlamanın en lezzetli yolu. Matchanın antioksidan gücü ve espressonun yoğun kahve tadıyla ortaya çıkan tat, sadece lezzetli değil sağlıklı da bir seçenek. Eğer gün içinde hem enerjik kalmak hem de ruhunuza dingin bir dokunuş katmak istiyorsanız matcha espresso tam size göre!

Peki, neden herkes matcha espressoya bu kadar hayran kaldı? Çünkü bu içecek, klasik espressonun sertliğiyle matcha’nın yumuşak ve kremsi dokusunu mükemmel bir dengeyle sunuyor. Özellikle sütle birleştiğinde ortaya çıkan o kadifemsi tat, içimi keyifli hale getiriyor. Ayrıca farklı aromalarla da uyum sağlıyor; dilerseniz vanilya, badem sütü ya da tarçın ekleyerek kişiselleştirebilirsiniz. Deneyen herkesin favorisi haline gelen matcha espresso ile siz de bu trende katılın ve mutfağınıza enerji dolu bir tarif ekleyin!

Matcha espresso malzeme listesi

  • 2 çay kaşığı matcha tozu
  • 150 ml sıcak su (80°C civarında)
  • Buz küpleri
  • 100 ml süt
  • 1 shot (30 ml) taze demlenmiş espresso (su oranını damak zevkinize göre 100 ml'ye kadar artırabilirsiniz.)
  • İsteğe bağlı olarak tatlandırıcı (bal, şeker veya agave şurubu)

Matcha espresso nasıl yapılır?

  • 2 çay kaşığı matcha tozunu bir kaseye koyun.
    Üzerine 60 ml sıcak su ekleyin.
  • Bir bambu çırpıcı (chasen) veya küçük bir çırpıcı kullanarak karışımı pürüzsüz ve köpüklü bir hale gelene kadar çırpın.
  • Espressoyu demlemek için kahve makinesi veya moka pot kullanarak 1 shot (30 ml) espresso hazırlayın. Bu noktada kahveyi seyreltmek isterseniz üzerine sıcak su ekleyebilirsiniz.
  • Bir fincana önce hazırladığınız matcha karışımını dökün.
  • Üzerine dilediğiniz kadar buz küpü ve içmeyi sevdiğiniz sütü ekleyin.
  • Ardından da taze demlenmiş espressoyu ekleyin.
  • İsteğe bağlı olarak tatlandırıcı ekleyebilirsiniz.

Afiyet olsun!

Tarifte kullanılan malzemeler

1. Doğal enerji kaynağı: Mim And More Saf Matcha (25 gr)

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Çay yapraklarının en kaliteli kısmı olan tenchadan elde edilen Mim And More Saf Matcha, parlak yeşil rengi ve doğal enerji verici etkisiyle dikkat çekiyor. Saf matcha tozu, antioksidan zengini yapısıyla günlük enerjinizi yükseltirken bağışıklık sisteminizi de destekliyor. İster matcha espresso ya da matcha latte yapın ister tatlılarınızı renklendirin, bu ürün mutfağınızda fark yaratacak!

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar matcha tozunun renginin çok canlı olduğunu ve piyasadaki diğer ürünlere göre daha lezzetli bir tada sahip olduğunu belirtiyor. Özellikle latte yapımında mükemmel bir kıvam verdiğini ve asla topaklanmadığını vurgulayanlar çoğunlukta.

Ürünü İncele

Mim And More matchanın yanında Toganoo Matcha Çayı Kaşığı almak isterseniz buraya tıklayın.

2. Daha iyi sonuçlar için: Teanagoo Matcha Kasesi ve Çırpıcı Tutucu

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Teanagoo Matcha Kasesi ve Çırpıcı Tutucu, matcha yaparken ihtiyacınız olan kaliteyi sağlıyor. Kase, tamamen doğal malzemelerden yapıldığından gıda güvenliğine uygun, bu sayede gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Ayrıca estetik görünümüyle mutfak dekorunuza harika bir dokunuş katıyor. Şık kutu tasarımıyla hediye olarak da tercih edilebilecek set, sevdiklerinizi etkileyebileceğiniz özel bir seçenek!

Kullanıcılar ne diyor?

Yorumlarda, kase ve çırpıcı standı hakkında "İyi kalitede ve geometrisi matcha için uygun." diye belirtiliyor. Kullanıcılar, setin "Kase mükemmel boyutta ve önce matcha tozunu elemek için küçük süzgecimi üzerine koyabilirim." söylüyor.

Ürünü İncele

Teanagoo matcha setinin yanında Toganoo Silikon Matcha Çayı Köpürtücü Fırça almak isterseniz buraya tıklayın.

3. Günlük kullanımda pratiklik: Philips HD9350/90 Çelik Su Isıtıcı (1,7 L)

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Günlük çay, kahve veya matcha hazırlıklarınızda pratik çözümler sunan Philips HD9350/90 Çelik Su Isıtıcı tam bir kurtarıcı! Paslanmaz çelik gövdesi, mikro gözenekli filtresi ve yassı ısıtma yüzeyiyle suyu çabucak kaynatırken hijyenik bir kullanıma sahip. Su seviyesi göstergesi, LED ışığı ve 360° dönen taban gibi işlevleriyle de her detayı düşünülmüş.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcı yorumlarında ürünün sessiz çalıştığı, suyu çok hızlı kaynattığı ve temizliğinin oldukça kolay olduğu belirtilmiş. Kullanıcılar özellikle geniş ağız tasarımını ve kapaktaki buhar önleyici mekanizmayı çok beğenmiş.

Ürünü İncele

Philips su ısıtıcısının yanında Bosch Kahve Makinesi ve Su Isıtıcı Kireç Çözücü Sıvısı almak isterseniz buraya tıklayın.

4. Pratik buz çözümü: Joseph Joseph Quicksnap Plus Buz Kalıbı

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Buz kalıbından küp çıkarmak bazen başa bela olabiliyor, değil mi? Joseph Joseph Quicksnap Plus ile bu dert tamamen ortadan kalkıyor! Özel mekanizması sayesinde buz küplerini tek tek çıkarabilir ve ihtiyacınız kadarını kullanabilirsiniz. Esnek kapağı ile kalıbı buzlukta güvenle üst üste koyabilirsiniz. Üstelik koku transferini de önlüyor. Yazın serinletici içeceklerinizi hazırlarken mutfakta büyük bir konfor sağlayan ürünle, matcha espresso hazırlamak artık daha keyifli olacak!

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar "İlk kalıbımı belki 5 yıl önce aldım, onunla hiç sorun yaşamadım, bu yüzden daha fazla buz elde etmek için ikinci bir tane aldım." yorumlarıyla ürünün dayanıklı ve kullanışlı olduğunu vurguluyor. “Buz haznesi geniş, kapağı olması güzel. Buzlar basmalı sistemle kolay çıkıyor.” diyenler de oldukça fazla.

Ürünü İncele

Joseph Joseph buz kalıbının yanında Deconox 33'lü Küre Yuvarlak Buz Kalıbı almak isterseniz buraya tıklayın.

5. Taptaze lezzet: Torku Uht Yağlı Süt 1 Lt

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Torku Uht Yağlı Süt 1 Lt, aile boyu sağlıklı içim keyfi sunuyor! UHT teknolojisi ile hijyenik koşullarda paketlenen süt, hem besin değerlerini hem de lezzetini uzun süre koruyor. Kahvaltıda, kahve ve tatlı tariflerinde gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz sütü ister sade için ister tariflerde kullanın… Her yudumda doğallığı hissedeceksiniz!

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar, Torku sütlerin hem lezzetli hem de uzun raf ömrüne sahip olduğunu belirtiyor. Yıllardır kullandıklarını söyleyenlerle de Torku'nun birçok kullanıcı tarafından tercih edilen bir marka olduğu görülüyor.

Ürünü İncele

Torku sütün yanında Alpro Şekersiz Badem Bitki Bazlı İçecek almak isterseniz buraya tıklayın.

6. Lezzetli İtalyan dokunuşu: Delonghi Dedica Manuel Espresso Makinesi

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Kahve keyfinizi profesyonel seviyeye taşıyan Delonghi Dedica Manuel Espresso Makinesi, 15 barlık basıncıyla tam aromalı, fındık rengi kremalı espresso hazırlayabilir, ayarlanabilir süt köpürtücü ile cappuccino veya latte yapımında nefis süt köpüğü elde edebilirsiniz. Termoblok teknolojisi ise suyu ideal sıcaklıkta tutarak her fincanda mükemmel kahve deneyimi yaşatır. Makine, çift akıtma ağızlı tasarımı ve çıkarılabilir damlama tepsisiyle farklı boyutlardaki fincanlara da uyum sağlar.

Kullanıcılar ne diyor?

Yorumlarda en çok öne çıkan nokta, espressonun sıcaklığını ve köpürtme özelliği. Süt köpürtme işleviyle cappuccino hazırlamanın zahmetsiz olduğunu belirtenler var. Öğrenme sürecinin kısa olduğunu ve alışınca vazgeçilmez bir makine haline geldiği de söyleniyor.

Ürünü İncele

Delonghi espresso makinesinin yanında Nespresso C30 Essenza Mini Kapsüllü Kahve Makinesi almak isterseniz buraya tıklayın.

7. Yumuşak ve kremsi kahve keyfi: Lavazza Super Crema Espresso Çekirdek Kahve (1 kg)

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Kahve tutkunları için Lavazza Super Crema, yumuşak içimi ve kremsi yapısıyla favori olmaya aday! Özenle seçilen Arabica ve Robusta çekirdeklerinin harmanıyla hazırlanan kahve, bal ve kuru meyve notalarıyla zenginleşen bir aroma sunar. İster matcha espresso ister latte hazırlayın, bu çekirdekler sütle birleştiğinde yoğun ve kremsi bir lezzet bırakır. 1 kg’lık paket içeriğiyle hem günlük kahve keyfinizde hem de misafir ağırlarken fark yaratabilirsiniz!

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar, yumuşak içimi sayesinde farklı kahve çeşitlerinde rahatça kullanıldığını belirtiyor. Sütlü kahvelerde kremsi tadının daha çok ön plana çıktığını ve espresso bazlı tariflerde tatmin edici sonuç verdiğini yazanlar da var. Birçok kullanıcı ise kahvenin öğütülmesinin kolay olduğunu ve uzun süre tazeliğini koruduğunu söylüyor.

Ürünü İncele

Lavazza çekirdek kahvenin yanında Jacobs 10'lu Espresso 7 Classico Dengeli ve Meyvemsi Espresso Kapsülleri almak isterseniz [-buraya tıklayın.

8. Bir İtalyan klasiği: Bialetti Moka Express Espresso Cezvesi (3 Kişilik)

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İtalyan kahvesinin geleneksel lezzetini evinize getiren Bialetti Moka Express, pratikliği ve nostaljik tasarımıyla kahveseverlerin favorisi! Alüminyum döküm gövdesi ve ergonomik, ısı geçirmez kulbu ile kahvenizi çabucak hazırlayabilirsiniz. Patentli güvenlik valfiyle kullanımı da oldukça güvenli. Su haznesi, kahve filtresi ve espresso haznesinden oluşan moka pot, kahvenizi kısa sürede lezzetli bir espressoya dönüştürüyor.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar, kahve hazırlamanın kolay ve hızlı olduğunu, cezvenin temizliğinin ise pratik olduğunu söylüyor. Üstelik, lezzetli ve yoğun aromalı kahve elde edildiğini belirten birçok yorum da var.

Ürünü İncele

Bialetti moka potun yanında Hario Mini Plus Seramik Kahve Değirmeni almak isterseniz buraya tıklayın.

9. Şık ve dayanıklı: Mhk Prime Cam Kapaklı Pipetli Borosilikat Sunum Bardağı (550 ml)

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Görselliğiyle göz dolduran ve hem sıcak hem soğuk içeceklerinizi estetik bir şekilde servis edebileceğiniz Mhk Prime Cam Borosilikat Bardağı, kapak ve entegre pipet tasarımıyla dikkat çekiyor. Borosilikat camdan üretilen bardak, matcha espresso gibi içecekler hazırlarken yaşanabilecek ani sıcaklık değişimlerine karşı dayanıklı. Kulplu tasarımı sayesinde taşıması da çok rahat olan bardak, günlük kullanımda ve misafirlerine sunum yapmak isteyenler için birebir!

Ürünü İncele

Mhk Prime sunum bardağının yanında Lilya Home 2'li 400 ml Isıya Dayanıklı Cam Kapaklı Pipetli Bardak almak isterseniz buraya tıklayın.

10. Doğadan gelen saf tat: Balparmak Yayla ve Ova Çiçek Balı (850 gr)

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Anadolu'nun yayla ve ovalarından özenle toplanan çiçeklerden elde edilen Balparmak Yayla ve Ova Çiçek Balı, yumuşak aroması ve yoğun kıvamıyla sofralarınızı şenlendiriyor. Karbonhidrat, protein, vitamin ve mineral açısından zengin Balparmak bal, enerji kaynağı olmasının yanı sıra lezzetiyle de öne çıkıyor. Kahvaltıların yanı sıra tatlı tariflerine, bitki çaylarına ya da matcha espresso gibi tariflerinize de ekleyerek tüketebilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar, "Balın tadı cidden güzel. Oturduğum vilayet arıcılıkla geçim sağlıyor. Üretim aşamalarına şahit oluyorum. Balı tavsiye ederim." diyor. Pek çok yorumda da "Yıllardır bu markayı kullanırım. Tadı çok güzel." ifadeleri yer alıyor.

Ürünü İncele

Balparmak balın yanında The Lifeco Organik Agave Şurubu almak isterseniz buraya tıklayın.

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