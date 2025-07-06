Yeni rolü için 20 kilo almıştı: Berk Oktay aylardır diyet yapıyor: Zorlu oldu

Kendisi gibi oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy ile 2022 yılında evlenen ve 21 Mayıs 2024'te bir kız çocuğu sahibi olan Berk Oktay, yeni rolü için büyük bir değişim geçirdi.

Harman Yeri adlı yapımla ekranlara dönmeye hazırlanan Oktay, dizideki "Hamza Bozbey" karakteri için özel bir hazırlık yaptı. Başpehlivan Ali Gürbüz’den güreş dersi alan ünlü isim rolü için 20 kilo aldı.

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; oyuncu Berk Oktay, önceki gün Etiler’deki bir mekâna girerken objektiflere takıldı.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Oktay, son projesi için aldığı kiloları vermeye çalıştığını belirtti.

Ünlü oyuncu, “Sağlam bir diyet yapıyorum. Çok da bir şey kalmadı zaten. Ama diyet devam ediyor birazcık zorlu oldu” ifadeleriyle form tutma sürecini anlattı.