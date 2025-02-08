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  4. Yeni yaşını böyle kutladı! Özgü Kaya doğum günü tarzıyla beğeni topladı

Yeni yaşını böyle kutladı! Özgü Kaya doğum günü tarzıyla beğeni topladı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
08.02.2025 09:06
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Son olarak Güzel Aşklar Diyarı dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkan ancak dizisi beklenmedik şekilde final yapan Özgü Kaya şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Her adımı adeta olay olan ünlü isim önceki akşam yeni yaşını kutladı. 29'uncu yaşını arkadaşlarıyla birlikte kutlayan ünlü isim doğum gününde kırmızı elbisesiyle bakışları topladı.

Yeni yaşını böyle kutladı! Özgü Kaya doğum günü tarzıyla beğeni topladı

Adı Efsane, Kimse Bilmez, Üç Kız Kardeş ve Güzel Aşklar Diyarı gibi birçok başarılı projede rol alan, hem başarılı oyunculuğu hem de güzelliğiyle dikkat çeken Özgü Kaya son projesinin final yapmasının ardından bir süre dinlenmeye karar verdi.

Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Özgü Kaya önceki akşam yeni yaşını kutladı. 29'uncu yaşını arkadaşlarıyla birlikte kutlayan güzel oyuncu doğum gününde kırmızılar içerisindeydi...

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Mini ve yırtmaçlı bir elbise giyen Özgü Kaya bu haliyle çok beğenildi. Ünlü ismin doğum günü karelerine kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

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YORUM YAĞDI

Özgü Kaya'ya sosyal medyada; 'Çok güzel görünüyorsun', 'Şans, mutluluk, huzur, ve mucizeler aksın hayatına', 'Hep çok mutlu ol' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Özgü Kaya
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