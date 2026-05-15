Yeraltı 20 Mayıs’ta sezon finali yapıyor: Cemal Hünal veda ediyor

Medyapım imzalı fenomen dizinin ne zaman sezon finali yapacağı merak konusuydu. Sezonun en iddialı yapımlarından Yeraltı için sezon finali tarihi belli oldu.

Son gelen haberlere göre NOW’ın ilgiyle izlenen dizisi 16. Bölümünün yayınlanacağı 20 Mayıs’ta sezona ara veriyor.

CEMAL HÜNAL VEDA EDİYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Berna Aruz’un yazdığı ve Murat Öztürk’ün yönettiği dizide vedalar yaşanacak.

İlk duyulan veda Cemal Hünal oldu. Diziye Kartal rolüyle konuk oyuncu olarak dahil olan başarılı aktör sezon finalinde sarsıcı bir şekilde diziden ayrılıyor.

