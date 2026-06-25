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Yeraltı'nın Volkan'ı Burak Çelik diziden ayrıldı mı? Karar verildi

Kuruluş Osman, Senden Daha Güzel ve Hudutsuz Sevda gibi yapımlarla tanınan Burak Çelik, Yeraltı dizisinin kadrosuna dahil olarak adından söz ettirmişti. Burak Çelik Yeraltı’ndan ayrıldı, Haysiyet dizisine transfer oldu.

Yeraltı'nın Volkan'ı Burak Çelik diziden ayrıldı mı? Karar verildi
Öznur Yaslı İkier

“Haysiyet” dizisinin hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Süreç Film'in Kanal D için çekeceği dizinin kadrosuna iddialı bir oyuncu daha katıldı. Bu yıl fenomen dizi “Yeraltı”nın ekibine “Volkan” rolüyle dahil olan Burak Çelik adres değiştirdi.

Bir yandan da TRT tabii’nin “Nizamülmülk Altın Çağ” dizisinde rol alan yakışıklı oyuncu “Haysiyet”in ekibine dahil oldu.

Yeraltı nın Volkan ı Burak Çelik diziden ayrıldı mı? Karar verildi 1

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Çelik “Tarık” karakterine hayat verecek ve usta aktör Reha Özcan’ın oynayacağı Haluk’un oğlu olarak seyirci karşısına çıkacak.

Yeraltı dizisinde ise; Volkan’ın gelişi, hem Haydar Ali hem de Bozo cephesinde taşları yerinden oynatacak gelişmeleri beraberinde getirmişti.

Yeraltı nın Volkan ı Burak Çelik diziden ayrıldı mı? Karar verildi 2

BURAK ÇELİK KİMDİR?

21 Temmuz 1992 yılında İstanbul'da doğan Burak Çelik, 2013 Best Model Of Turkey ve aynı yıl katıldığı Best Model Of The World birincisi seçildi.

Oyunculuk kariyerine Karagül dizisiyle başladı ardından Hayat Sevince Güzel, Söz ve Kuruluş Osman dizileriyle kariyerine devam etti. Son olarak “Senden Daha Güzel” dizisinde başrol oynayan Burak Çelik bu projede gösterdiği performansıyla büyük beğeni topladı.

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Anahtar Kelimeler:
Burak Çelik Yeraltı dizisi
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