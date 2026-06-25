Yeraltı'nın Volkan'ı Burak Çelik diziden ayrıldı mı? Karar verildi

“Haysiyet” dizisinin hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Süreç Film'in Kanal D için çekeceği dizinin kadrosuna iddialı bir oyuncu daha katıldı. Bu yıl fenomen dizi “Yeraltı”nın ekibine “Volkan” rolüyle dahil olan Burak Çelik adres değiştirdi.

Bir yandan da TRT tabii’nin “Nizamülmülk Altın Çağ” dizisinde rol alan yakışıklı oyuncu “Haysiyet”in ekibine dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Çelik “Tarık” karakterine hayat verecek ve usta aktör Reha Özcan’ın oynayacağı Haluk’un oğlu olarak seyirci karşısına çıkacak.

Yeraltı dizisinde ise; Volkan’ın gelişi, hem Haydar Ali hem de Bozo cephesinde taşları yerinden oynatacak gelişmeleri beraberinde getirmişti.

BURAK ÇELİK KİMDİR?

21 Temmuz 1992 yılında İstanbul'da doğan Burak Çelik, 2013 Best Model Of Turkey ve aynı yıl katıldığı Best Model Of The World birincisi seçildi.

Oyunculuk kariyerine Karagül dizisiyle başladı ardından Hayat Sevince Güzel, Söz ve Kuruluş Osman dizileriyle kariyerine devam etti. Son olarak “Senden Daha Güzel” dizisinde başrol oynayan Burak Çelik bu projede gösterdiği performansıyla büyük beğeni topladı.