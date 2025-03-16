Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı! Gülümser Gülhan'dan acı haber...

Yeşilçam'ın oyuncularından biri daha hayatını kaybetti. Türk sinemasının unutulmaz yapımlarıyla tanınan, özellikle Kemal Sunal, Fatma Girik ve Erdal Özyağcılar ile birlikte rol aldığı 'Postacı' filminde Erdal Özyağcılar’ın canlandırdığı 'Latif' karakterinin eşi 'Petra' rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Gülümser Gülhan, hayatını kaybetti.

Acı haberi, Film-San Vakfı sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

Vakfın açıklamasında; "Oyuncu H. Gülümser Gülhan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Ayşegül Aldinç de bir paylaşım yaparak "Değerli Gülümser Gülhan’ı da kaybetmişiz.

Uğur Yücel, Kamran Usluer, Olgun Şimşek, Settar Tanrıöğen ve Zafer Algöz’le rol aldığımız Aziz Ahmet dizisinde birlikteydik. Çok zarif, insanı sarmalayan o tatlı enerjisiyle çok sevilen sayılan bir oyuncuydu. Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatsın.

Üst üste kayıplarımız çok sarsıcı" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

USTA İSMİN EŞİYDİ

1987 yapımı “Muzaffer” ve “Davacı” gibi projelerde de yer alan Gülümser Gülhan, tiyatro sanatçısı Ahmet Gülhan ile evliydi.