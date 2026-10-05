Yeşilçam'ın altın çocuğu Göksel Arsoy'dan acı haber! Uykusunda öldü

'Samanyolu' filmi ile Yeşilçam'da büyük çıkış yakalayan Göksel Arsoy'dan acı haber geldi. "Altın Çocuk" takma adıyla bilinen oyuncu 90 yaşında hayatını kaybetti.

Aşkım Arsoy, babası Göksel Arsoy’un vefatıyla ilgili açıklamasında "Dün tepkisiz gibi duruyordu. Bugün de sabah uyuyormuş. Saat 10.00’da konuştum. 10.30’da gelmişler, nefes almadığını fark etmişler. Tek tesellimiz, hiçbir ağrı, sızı ve eziyet çekmeden gitmesi. Son zamanlarında halsizdi. Bizim için en büyük teselli hastane yüzü görmemiş olması" dedi.

Taylan Kümeli de kayınbederinin ölümüyle ilgili "Bazı insanlar, hayatımızda nezaketleriyle derin bir iz bırakır… Sevgili kayınpederim Göksel Arsoy’u kaybetmenin hüznünü yaşıyorum. O, her zaman beyefendi, nazik, dürüst ve düzgün bir insandı. İnsanlara gösterdiği saygı, inceliği ve duruşuyla gönlümüzde çok özel bir yeri vardı.

Bir insanı uğurlarken geriye onun bize hissettirdikleri kalıyor. Bizim içimizde de ona duyduğumuz sevgi, saygı ve birlikte geçirdiğimiz zamanların kıymeti. İyi ki hayatımıza dokundunuz, iyi ki Göksel babamız oldunuz. Nur içinde yatın…" dedi.

BAKAN ERSOY’DAN GÖKSEL ARSOY İÇİN TAZİYE MESAJI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk sinemasının “Altın Çocuk” lakaplı usta oyuncu ve yapımcısı Göksel Arsoy’un vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Göksel Arsoy’un Türk sinemasında bıraktığı izlere dikkati çekerek, usta sanatçının vefatını derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

Ersoy paylaşımında, “Yeşilçam’ın hafızalarımıza kazınan yüzlerinden biri olan, zarafeti ve unutulmaz rolleriyle nesillerin sevgisini kazanan Göksel Arsoy, sanat hayatı boyunca sinemamıza değerli katkılar sundu.” ifadelerini kullandı.

“DAİMA SEVGİ VE SAYGIYLA HATIRLAYACAĞIZ”

Göksel Arsoy’un Türk sinemasının unutulmaz yapımlarında yer aldığını vurgulayan Bakan Ersoy, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“‘Şafak Bekçileri’nden ‘Altın Çocuk’ serisine uzanan eserleriyle iz bırakan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi kıymetli sanatçımızı daima sevgi ve saygıyla hatırlayacağız. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sinema camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.”