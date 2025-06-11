Yeşilçam'ın Çitlenbik'i İhsan Küçüktepe 63 yaşında hayatını kaybetti!

Bir dönemin çocuk oyuncusundan acı haber geldi. 'Yumurcak' filmindeki 'Çitlenbik' karakteriyle hafızalara kazınan Afro Türk oyuncu İhsan Küçüktepe 63 yaşında hayatını kaybetti.
Küçüktepe'nin vefat haberini, Film-San Vakfı sosyal medya hesabından duyurdu:
"Oyuncu İhsan Küçüktepe'ye (Çitlenbik) Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz."
İhsan Küçüktepe 1962 yılında dünyaya geldi. 'Çitlenbik' rolüyle tanınan Küçüktepe, başarılı oyunculuk performansı sayesinde 1972 yılına kadar aynı rolle sinema filmlerinde boy gösterdi.
2004 yılında Cennet Mahallesi isimli dizide 2 bölüm rol alan oyuncu 2006 yılında ise Arka Sokaklar isimli dizide 1 sezon oynadı. İstanbul'da yaşayan Küçüktepe 2014 yılına kadar Arka Sokaklar dizisinin ses kayıt ekibinde yer aldı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum