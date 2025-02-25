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  4. Yeşilçam'ın efsanesi Müjde Ar'ın lüks aracı otobüsle çarpıştı! Hastaneye kaldırıldı

Yeşilçam'ın efsanesi Müjde Ar'ın lüks aracı otobüsle çarpıştı! Hastaneye kaldırıldı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
25.02.2025 12:12
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Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Müjde Ar uzun süredir setlerden ve gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Usta oyuncudan korkutan haber geldi. Usta sanatçı Müjde Ar'ın trafik kazası geçirdiği öğrenildi. 70 yaşındaki Ar'ın sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı.

Yeşilçam'ın efsanesi Müjde Ar'ın lüks aracı otobüsle çarpıştı! Hastaneye kaldırıldı

Yeşilçam efsanesi, Aysel Gürel'in kızı, güzelliğiyle nam salmış Müjde Ar, uzun zamandır gözlerden uzak sakin bir yaşam sürüyor.

Herhangi bir projede yer almasa da gündeme dair tepkileri ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirmeyi başaran usta sanatçıdan şimdi de üzen haber geldi.

Müjde Ar ile eşi, eski Kültür Bakanı Mehmet Ercan Karakaş’ın içerisinde bulunduğu lüks araç özel halk otobüsü ile çarpıştı. 70 yaşındaki sanatçının sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama yapıldı.

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Sanatçının dün akşam trafik kazası geçirdiği ve Ar'ın sağ dizinde çarpmaya bağlı ödem ve şişlik tespit edildiği belirtildi.

Hastaneden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Hastamız Müjde Ar, 24 Şubat 2025 tarihinde, saat 20.30 sıralarında, Acıbadem Maslak Hastanesi’ne başvurmuştur. Geçirdiği trafik kazası nedeniyle sırt ve baş ağrısı şikayetiyle hastanemize gelen Müjde Ar’ın detaylı tetkiklerinde sağ dizinde çarpmaya bağlı ödem ve şişlik tespit edilmiştir. Sağlık durumu iyi olan hastamızın tedavisi, normal hasta odasında gözlem ve takip amaçlı olarak sürdürülmektedir.”

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Müjde Ar
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