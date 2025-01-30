Yeşilçam'ın en güzel kadınlarındandı! Sevtap Parman'dan kötü haber! Hastalığı ortaya çıktı

Hakan Ural, İbrahim Tatlıses, Kadir İnanır, Yalçın Dümer, Tarık Akan, Cüneyt Arkın ve daha birçok isim ile kamera karşısına geçen Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından biri olan Sevtap Parman'dan kötü haber geldi.

2011'de oyunculuğu tamamen bırakan ve yaşamını açtığı bir dükkandan elde ettiği gelirle sürdüren Parman, annesinin vefatı üzerine ruhsal çöküntü yaşadıktan sonra hastalığa yakalandı.

ALZHEIMER'A YAKALANDI!

Habertürk’ten Mehmet Çalışkan’ın haberine göre, kız kardeşi tarafından huzur evine yerleştirilen Sevtap Parman Alzheimer’a yakalandı. Ünlü ismin hastalığı ise sevenlerini üzdü.

SEVTAP PARMAN KİMDİR?

2 Mart 1961 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Sevtap Perman, 1981'de Vizon dergisi güzeli seçildi. Bir süre Neşe Erberk Ajans'a bağlı çalıştı ve mankenlik yaptı. Mum Kokulu Kadınlar, Issızlığın Ortası, Sis gibi önemli filmlerde başarılı oyunculuğuyla gündeme gelen Perman; ekranlardan uzun zaman önce çekildi. Sinema kariyerine; Cüneyt Arkın, Tarık Akan, Orhan Günşiray ve Gülşen Bubikoğlu ile başrolleri paylaştığı 1985 yapımı 'Hükmedenler Paramparça' ile başlayan Sevtap Parman, 1980'li yılların ikinci yarısına damgasını vuran oyuncular arasında yer alıyor.