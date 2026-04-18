Yeşilçam'ın en güzel kadınlarındandı! Sevtap Parman hastalığa yakalandı huzurevine yerleşti

Yeşilçam'ın en güzel kadın oyuncularından biri olan Sevtap Parman, annesini kaybettikten sonra Alzheimer'a yakalanmıştı. Huzurevinde yaşamını sürdüren ünlü ismin son hali sosyal medyada gündem oldu.

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarındandı! Sevtap Parman hastalığa yakalandı huzurevine yerleşti
Öznur Yaslı İkier

Hakan Ural, İbrahim Tatlıses, Kadir İnanır, Yalçın Dümer, Tarık Akan ve Cüneyt Arkın gibi birçok ünlü isimle kamera karşısına geçen Sevtap Parman, bir süredir yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme geliyor.

Yeşilçam ın en güzel kadınlarındandı! Sevtap Parman hastalığa yakalandı huzurevine yerleşti 1

Annesini kaybettikten sonra Alzheimer hastalığına yakalanan usta oyuncunun huzurevi-klinik tarzında bir bakım merkezine yerleştirildiği ortaya çıktı.

Yeşilçam ın en güzel kadınlarındandı! Sevtap Parman hastalığa yakalandı huzurevine yerleşti 2

2011 yılında oyunculuğu tamamen bırakan Sevtap Parman, yaşamını açtığı bir dükkandan elde ettiği gelirle idame ettiriyordu.

Yeşilçam ın en güzel kadınlarındandı! Sevtap Parman hastalığa yakalandı huzurevine yerleşti 3

Parman'ın yaşadığı huzurevinde Alzheimer tedavisinin devam ettiği öğrenilmişti. Sevtap Parman'ın son haline sosyal medyada; 'yıllar acımamış', 'yıllar geçse de çok güzel' gibi yorumlar yapıldı.

Yeşilçam ın en güzel kadınlarındandı! Sevtap Parman hastalığa yakalandı huzurevine yerleşti 4

