Yeşilçam'ın en güzel kadınlarındandı! Sevtap Parman hastalığa yakalandı huzurevine yerleşti

Hakan Ural, İbrahim Tatlıses, Kadir İnanır, Yalçın Dümer, Tarık Akan ve Cüneyt Arkın gibi birçok ünlü isimle kamera karşısına geçen Sevtap Parman, bir süredir yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme geliyor.

Annesini kaybettikten sonra Alzheimer hastalığına yakalanan usta oyuncunun huzurevi-klinik tarzında bir bakım merkezine yerleştirildiği ortaya çıktı.

2011 yılında oyunculuğu tamamen bırakan Sevtap Parman, yaşamını açtığı bir dükkandan elde ettiği gelirle idame ettiriyordu.

Parman'ın yaşadığı huzurevinde Alzheimer tedavisinin devam ettiği öğrenilmişti. Sevtap Parman'ın son haline sosyal medyada; 'yıllar acımamış', 'yıllar geçse de çok güzel' gibi yorumlar yapıldı.