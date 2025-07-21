Yeşilçam'ın 'kötü adamı' İhsan Gedik son haliyle üzmüştü... Fenomen Yazgülü paylaştı

Pek çok Yeşilçam filminde kötü adam rolüyle karakter oyunculuğu yapan İhsan Gedik son haliyle gündeme geliyordu. Son olarak İstiklal Caddesi'nde görüntülenen Gedik değişimiyle de dikkat çekmişti.

Türk sinemasının yüzlerce filminde 'kötü adam' karakterine hayat veren İhsan Gedik uzun yıllardır ekranlardan uzakta.

İhsan Gedik son olarak Beyoğlu'nda kitap satarak geçimini sağlıyordu. Gedik'i Esra Erol'un programında “Tek suçum güzel olmak” sözleriyle ünlenen Yazgül Bayat ziyaret etti.

Bayat, Gedik’le birlikte çektikleri videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak, “Değerli oyuncumuzu ziyarete geldik” notunu düştü.

Öte yandan Gedik, geçtiğimiz yıllarda yeni nesil yönetmenlerin kendilerine film ya da dizilerde rol vermemesi hakkında şunları söylemişti:

“Gençler sinemada kendi gruplarını kurdu, artık bizi çağırmıyor. Biz biraz geride kaldık. Çünkü diksiyon ve ezberimiz yoktu. O da sıkıntı yarattı. Yeni nesilden sadece Kenan İmirzalıoğlu’nu çok beğeniyorum."