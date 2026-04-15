Yeşilçam'ın masum güzeli Sevda Aktolga’nın son hali ortaya çıktı! Yorum yağdı

Kemal Sunal, Halit Akçatepe ve Şener Şen'in de kadrosunda yer aldığı Şaban Oğlu Şaban filminin güzeli Sevda Aktolga Yeşilçam'da rol aldığı yapımlarla hafızalara kazındı.

Hababam Sınıfı Tatilde, Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor, Gülen Gözler, Şaban Oğlu Şaban gibi filmlerde rol alan Sevda Aktolga sempatik halleri ve güzelliğiyle o döneme damgasını vurmuştu.

Güzel oyuncu şimdi de son haliyle gündem oldu. 1957 yılında dünyaya gelen Hababam Sınıfı’nın cimcime kızı Sevda, Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü mezunudur.

Türk sinemasında çeşitli sinema filmlerinde boy gösteren ünlü isim, ilk olarak 1975 yılında İnsan Avcısı filminde oynadı.

Sevda Aktolga; Kemal Sunal, Halit Akçatepe ve Şener Şen'in de kadrosunda yer aldığı Şaban Oğlu Şaban filminde adeta paylaşılamayan bir isimdi.

Unutma Beni dizisinde Güler karakterine hayat veren usta oyuncu Çağan Irmak imzalı Sevda Mecburi İstikamet filminde Selçuk Yöntem ve Selin Şekerci gibi isimlerle çalıştı.

YORUM YAĞDI

Uzun zamandır ekranlardan uzak sakin bir yaşam süren Aktolga'nın sosyal medya üzerinden paylaştığı karelere yorum yağdı.

Ünlü isme; 'tanıyamadım', 'yıllar acımamış', 'gülüşü aynı', 'hala çok güzel' gibi yorumlar yapıldı.