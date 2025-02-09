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Yeşilçam’ın unutulmaz kadınlarından Lale Belkıs, ‘Evrim Akın ile Ev Gezmesi’ne katıldı! Yıllara meydan okuyor

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
09.02.2025 13:36
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Yeşilçam’ın efsane ismi Lale Belkıs, ‘Evrim Akın ile Ev Gezmesi’ programına konuk oldu ve yıllar içindeki değişimiyle dikkat çekti. 85 yaşında yaşındaki Lale Belkıs'ın son hali sosyal medyada gündeme geldi.

Yeşilçam’ın unutulmaz kadınlarından Lale Belkıs, ‘Evrim Akın ile Ev Gezmesi’ne katıldı! Yıllara meydan okuyor

Kanal D'nin popüler programı ‘Evrim Akın ile Ev Gezmesi’ bu hafta, Yeşilçam’ın 'kötü kadını' olarak bilinen Lale Belkıs’ın evine konuk oldu. 1960 yılında başladığı oyunculuk kariyerine birçok unutulmaz proje sığdıran 85 yaşındaki Lale Belkıs programda yıllar içindeki değişimiyle dikkat çekti.

Lale Belkıs, yıllar önce verdiği bir röportajda, kendisini “Yeşilçam’ın kötü kadını” olarak tanımlayanlara itiraz ederek, “Ben kötülük yapmadım. Dik duran, eşine sahip çıkan kadını oynadım” demişti.

Son yıllarda resme yönelen Belkıs, sakin yıllarının tadını çıkararak evinde huzurlu bir yaşam sürüyor.

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İstanbul'da yaşayan Lale Belkıs yaptığı resimlerle ve zaman zaman da sergileriyle beğeni topluyor. Yıllara meydan okuyan usta oyuncuya sosyal medyada da beğeni yağdı.

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VASİYETİ ORTAYA ÇIKTI

Şimdilerde 85 yaşında olan Lale Belkıs; "Moda’daki evimi sanat müzesi yapıyorum, evimi yoksul çocuklara bırakıyorum. Kimsem yok, yalnızım. Kalabalık bir ailem vardı ama maalesef yaptıklarıyla hepsinin notunu verdim. Fakir değilim ama zengin de değilim" demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Lale Belkıs
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