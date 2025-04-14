Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun 'Kemoterapi aldım' diyerek açıkladı! Vasiyetiymiş: "Bana bir şey olursa..."

Yeşilçam'ın pek çok filmden yer alan o döneme yakışıklılığıyla damga vuran usta oyuncu Ediz Hun, Kriton Curi Çevre Vakfı tarafından düzenlenen ‘Sosyoekonomik Kalkınmada Doğa ve İnsan İlişkileri’ konulu konferansa katıldı. Ediz Hun davet sonrası açıklamasıyla gündeme geldi.

EDİZ HUN: KANSER HÜCRESİ ÇIKTI

8 ay önce bir ameliyat geçirdiğini anlatan Ediz Hun, sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti. Kolonoskopi yaptırdığını ve kanser hücresi tespit edildiğini belirten Hun, "Kendimi fazla güvenmekten oldu. 'Bana bir şey olmaz, kalbim sağlam, şekerim yok, spor yapıyorum. Bir şey olmaz' diye düşündüm. Şimdi iyiyim. Aradan 8 ay geçti. Kemoterapi falan oldum. 21 hücrede 5 tane kanser hücresi çıktı. Kabızlık yaşıyorsanız hemen doktora gidin. İnce bağırsak sorunu çıktı. İkinci, üçüncü derece arasında. Çok şükür hepsi gitti. Biyokimyacı olarak söylüyorum kabızlık çekiyorsanız kolonoskopi yaptırın” dedi.

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun vasiyetini de açıkladı. Kitapları çok sevdiğini söyleyen oyuncu bu konudaki düşüncelerini, "Geçen eşim Berna’ya söyledim. Bana bir şey olursa bunları ya Alman ya da Avusturya Lisesi’ne vermemiz lâzım. Hangi kitaplar olduğunu yazacağım, gidip sunacağım. Almanca, İngilizce, Norveçce kitaplar var. Bende neden kalacak ki. Yeni nesiller, onları okur. Bilgi paylaşıldıkça güzeldir” sözleriyle dile getirdi.