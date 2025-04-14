MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun 'Kemoterapi aldım' diyerek açıkladı! Vasiyetiymiş: "Bana bir şey olursa..."

Yeşilçam'ın efsanesi usta isim Ediz Hun kansere yenmişti. 8 ay önce ameliyat olduğunu söyleyen Ediz Hun vasiyetini açıkladı ve sözleriyle gündeme geldi.

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun 'Kemoterapi aldım' diyerek açıkladı! Vasiyetiymiş: "Bana bir şey olursa..."
Kubra Akalın

Yeşilçam'ın pek çok filmden yer alan o döneme yakışıklılığıyla damga vuran usta oyuncu Ediz Hun, Kriton Curi Çevre Vakfı tarafından düzenlenen ‘Sosyoekonomik Kalkınmada Doğa ve İnsan İlişkileri’ konulu konferansa katıldı. Ediz Hun davet sonrası açıklamasıyla gündeme geldi.

Ediz-Hun-13

EDİZ HUN: KANSER HÜCRESİ ÇIKTI

8 ay önce bir ameliyat geçirdiğini anlatan Ediz Hun, sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti. Kolonoskopi yaptırdığını ve kanser hücresi tespit edildiğini belirten Hun, "Kendimi fazla güvenmekten oldu. 'Bana bir şey olmaz, kalbim sağlam, şekerim yok, spor yapıyorum. Bir şey olmaz' diye düşündüm. Şimdi iyiyim. Aradan 8 ay geçti. Kemoterapi falan oldum. 21 hücrede 5 tane kanser hücresi çıktı. Kabızlık yaşıyorsanız hemen doktora gidin. İnce bağırsak sorunu çıktı. İkinci, üçüncü derece arasında. Çok şükür hepsi gitti. Biyokimyacı olarak söylüyorum kabızlık çekiyorsanız kolonoskopi yaptırın” dedi.

Ekran görüntüsü 2025-04-14 102138

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun vasiyetini de açıkladı. Kitapları çok sevdiğini söyleyen oyuncu bu konudaki düşüncelerini, "Geçen eşim Berna’ya söyledim. Bana bir şey olursa bunları ya Alman ya da Avusturya Lisesi’ne vermemiz lâzım. Hangi kitaplar olduğunu yazacağım, gidip sunacağım. Almanca, İngilizce, Norveçce kitaplar var. Bende neden kalacak ki. Yeni nesiller, onları okur. Bilgi paylaşıldıkça güzeldir” sözleriyle dile getirdi.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Değişimi şaşırttı! Cinsiyet mi değiştiriyor?Değişimi şaşırttı! Cinsiyet mi değiştiriyor?
Benzin istasyonu, vinç, sauna ve dahası... Mal varlığı sosyal medyayı salladıBenzin istasyonu, vinç, sauna ve dahası... Mal varlığı sosyal medyayı salladı

Anahtar Kelimeler:
Ediz Hun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gıda krizi kapıda, 'Çok tehlikeli' Bu sene tezgahta yüzde 50 zam var!

Gıda krizi kapıda, 'Çok tehlikeli' Bu sene tezgahta yüzde 50 zam var!

Sivasspor'un pankartına tepki yağıyor! Ünlü oyuncu sert çıktı

Sivasspor'un pankartına tepki yağıyor! Ünlü oyuncu sert çıktı

Benzin istasyonu, vinç, sauna ve dahası... Mal varlığı sosyal medyayı salladı

Benzin istasyonu, vinç, sauna ve dahası... Mal varlığı sosyal medyayı salladı

Tanesi 15 bin TL! Günde 10 adet üretiyor, çırak bulamıyor

Tanesi 15 bin TL! Günde 10 adet üretiyor, çırak bulamıyor

TikTok'ta mide bulandıran rezalet! Yeni doğmuş bebeğini de alet etti... Annenin uygunsuz görüntüleri infial yarattı

TikTok'ta mide bulandıran rezalet! Yeni doğmuş bebeğini de alet etti... Annenin uygunsuz görüntüleri infial yarattı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.