Yeşilçam'ın usta oyuncusu Salih Güney'den üzen haber? Salih Güney'in hastalığı ne?

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Salih Güney, KOAH'a (kronik obstrüktif akciğer hastalığı) yakalandığını açıkladı ve ekledi: "Sigara içenlere tavsiyem; sakın içmeyin."

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Salih Güney uzun zaman sonra görüntülendi. Salih Güney muhabirlere yaptığı açıklamada üzen haberi de verdi.

Habertürk'te yer alan habere göre; Salih Güney kendi sağlığıyla ilgili "Zamanında çok sigara içtiğim için nefes alma sorunum var. 5-6 ay önce KOAH başladı"dedi ve ekledi:

Yeşilçam ın usta oyuncusu Salih Güney den üzen haber? Salih Güney in hastalığı ne? 1

"Sigara içenlere tavsiyem; sakın içmeyin. Geçenlerde katıldığım baloda bir doktor beni çağırdı, şimdi ona gidiyorum. Aslında bırakmıştım ama akşam yemeklerinden sonra dayanamıyorum. 60 senedir içiyorum."

Öte yandan Salih Güney Engin Çağlar'ın kaza sebepli ölümüyle ilgili de konuşarak "Kendi hatası. Yaya geçidi varken! Orası hızlı bir yer. Çok tehlikeli. Trafik ışığı yok" dedi.

Salih Güney
