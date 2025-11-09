Yeşilçam'ın usta oyuncusu Salih Güney'den üzen haber? Salih Güney'in hastalığı ne?

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Salih Güney uzun zaman sonra görüntülendi. Salih Güney muhabirlere yaptığı açıklamada üzen haberi de verdi.

Habertürk'te yer alan habere göre; Salih Güney kendi sağlığıyla ilgili "Zamanında çok sigara içtiğim için nefes alma sorunum var. 5-6 ay önce KOAH başladı"dedi ve ekledi:

"Sigara içenlere tavsiyem; sakın içmeyin. Geçenlerde katıldığım baloda bir doktor beni çağırdı, şimdi ona gidiyorum. Aslında bırakmıştım ama akşam yemeklerinden sonra dayanamıyorum. 60 senedir içiyorum."

Öte yandan Salih Güney Engin Çağlar'ın kaza sebepli ölümüyle ilgili de konuşarak "Kendi hatası. Yaya geçidi varken! Orası hızlı bir yer. Çok tehlikeli. Trafik ışığı yok" dedi.