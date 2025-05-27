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Yeşilçam oyuncusu Devlet Devrim hayatını kaybetti

Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı... Yeşilçam oyuncusu Devlet Devrim, 81 yaşında hayatını kaybetti.

Yeşilçam oyuncusu Devlet Devrim hayatını kaybetti
Kubra Akalın

Yeşilçam oyuncusu Devlet Devrim, 81 yaşında hayatını kaybetti. 1962'de Ses Dergisi'nin açtığı kapak yıldızı yarışmasını birincilikle kazanarak sinemaya giren Devrim şarkıcılık da yapmış ve gazinolarda sahne almıştı.

70'den fazla sinema filminde rol alan Devrim'in ölümünü Film-San Vakfı duyurdu.

Yapılan açıklamada; "Türk Sineması'nın 'Siyah Boncuk’u menekşe gözlü oyuncusu Devlet Devrim'i kaybettik. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun" denildi.

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Oyuncunun ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

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DEVLET DEVRİM KİMDİR?

Babası Mısırlı, annesi Türk olan Devlet Devrim, 1944'te Mısır'ın İskenderiye şehrinde dünyaya geldi.

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Devlet Devrim, ilk olarak Ümit Utku'nun yönetmenliğini yaptığı, Orhan Günşiray ve Nebahat Çehre'nin başrollerinde yer aldığı 1963 yapımı 'Çiçeksiz Bahçe' filmiyle sinema yaşantısına başladı. 1969'a kadar aralıksız bir şekilde sinemaya devam etti. Devrim, bir süre şarkıcılık yaptı. 1971'de evlendikten sonra sahne yaşamını noktaladı. 1999 yılında, Attila İlhan'ın aynı adlı romanından uyarlanan 'Kurtlar Sofrası' adlı dizide 'Arap Zehra' adlı şarkıcı bir kadını canlandırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Yeşilçam Sineması
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