Yeşim Ceren Bozoğlu çocukluk aşkıyla sevgili oldu! Dudak dudağa poz

Taşacak Bu Deniz'in Zarife'si Yeşim Ceren Bozoğlu özel hayatıyla gündeme geldi. Bir dönem verdiği kilolarla sık sık gündeme gelen Bozoğlu çocukluk aşkı ile yeniden birlikte olmaya başladı. Aşk pozu ise gecikmedi.

Taşacak Bu Deniz'in Zarife'si olarak ekranda boy gösteren Yeşim Ceren Bozoğlu aşkını ilan etti.

Taşacak Bu Deniz'in Zarife'si olarak ekranda boy gösteren Yeşim Ceren Bozoğlu aşkını ilan etti.

Yeşim Ceren Bozoğlu, 30 yıl sonra çocukluk aşkı Korhan Beba ile aşk yaşamaya başladı. Beba ile yıllar sonra yeniden aşk yaşamaya başlayan Bozoğlu, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu.

Korhan Beba ile yıllar önce çektirdikleri fotoğrafı yayımlayan Yeşim Ceren Bozoğlu, "13 yaşımda, arkadaşımızın doğum gününde ilk gördüğüm anda gözünü, aklım kalbim ruhum tanıdı seni, düştü aşka..." ifadelerini kullandı.

Yeşim Ceren Bozoğulu daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü:

"HAYATLARIMIZIN İKİNCİ BAHARINDA...."

"Devamını sen benden güzel anlatmışsın; 'İlk tanıştığımızda daha çocuktuk. Ben Lise 1, o orta son. İlk öpücük. Sonra İzmir’e taşındı, koptuk. Aradan yıllar geçti, lise mezuniyet balosuna kavalyesi olarak gittim. Ben Amerika’da üniversitedeydim, o İzmir’de Özel Türk Koleji’ndeydi. İkimiz de hatırlamıyoruz birbirimizle nasıl haberleştik de o gece İzmir’de buluştuk. E-mail yok, cep telefonu yok, sosyal medya yok ama başka bir bağ, başka bir güç vardı işte... İlk fotoğraf o geceden. 2 gün sonra ben Amerika’ya döndüm. Yine koptuk.

Aradan geçti 30 küsur sene. Ve hayatlarımızın ikinci baharında tekrar bir araya getirdi o güç bizi. Hem de nasıl... Liseli aşıklar halt etmiş. İzmir’deki mezuniyet gecesinden New York’ta yaş gününü kutlamaya nasip oldu. Şükürler olsun. Bu sefer Allah’ın izniyle ayrılmamacasına."

Bozoğlu'nun romantik paylaşımına takipçilerinden kısa sürede yorum ve beğeni geldi.

Anahtar Kelimeler:
Taşacak Bu Deniz
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com;

