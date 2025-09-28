Yiğit Poyraz ve Yasmin Erbil ayrıldı mı? Sosyal medyadan fotoğraflı yanıt!

2021 yılında Survivor yarışmasına katılarak adını geniş kitlelere duyuran Yiğit Poyraz, bir süredir Yasmin Erbil ile yaşadığı aşkla konuşuluyor. İkilinin son günlerdeki hareketleri, sosyal medyada “Ayrıldılar mı?” sorularını beraberinde getirmişti.

Geçtiğimiz haftalarda birlikte Kore’ye tatile giden çift, tatillerinden renkli kareleri sık sık sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı. Ancak bir süre boyunca yan yana pozlarını paylaşmamaları ve Instagram’da kısa süreliğine birbirlerini takipten çıkmaları, “Ayrılık” iddialarını güçlendirmişti.

Takipçilerinden gelen yoğun yorumların ardından çift yeniden birbirini takibe aldı.

Tüm bu dedikodular devam ederken Yasmin Erbil’den sürpriz bir hamle de geldi. Erbil, uzun bir aradan sonra Yiğit Poyraz ile birlikte oldukları bir kareyi Instagram hesabından paylaştı.