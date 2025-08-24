MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Yılan Hikayesi'nin 'Başak Komiser'i Betül Şahin tatilde! Yıllara meydan okuyor

Bir döneme damga vuran Yılan Hikayesi’nde Başak Komiser rolü ile hafızalara kazınan Betül Şahin, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu. Şahin bu sıralar Bodrum'da tatil yapıyor. Betül Şahin'in son hali sosyal medyayı salladı.

Yılan Hikayesi'nin 'Başak Komiser'i Betül Şahin tatilde! Yıllara meydan okuyor
Kubra Akalın

Mehmet Ali Alabora ve Meltem Cumbul'un başrolünde olduğu bir döneme damga vuran Yılan Hikayesi dizisinde 'Başak Komiser'i canlandıran Betül Şahin uzun süredir ortalıklarda yoktu.

Yılan Hikayesi nin Başak Komiser i Betül Şahin tatilde! Yıllara meydan okuyor 1

Uzun süredir gözlerden uzak olan 'Başak Komiser' Bodrum'da ortaya çıktı. Ortakent’te deniz keyfi yapan oyuncu adeta yıllara meydan okuyor. Sosyal medyada tatil pozlarını paylaşan Betül Şahin'in son haline yorum yağdı.

Yılan Hikayesi nin Başak Komiser i Betül Şahin tatilde! Yıllara meydan okuyor 2

Artık 50 yaşında olan Betül Şahin, güzelliğiyle adeta yıllara meydan okuyor.

Yılan Hikayesi nin Başak Komiser i Betül Şahin tatilde! Yıllara meydan okuyor 3

Oyuncuyu görenler "Çok güzelsiniz", "Her geçen gün daha da güzelleşiyorsun", "41 kere maşallah" yorumlarında bulundu.

OYUNCULUĞU BIRAKMIŞTI

Kariyerine 1997'de başlayan Betül Şahin, oyunculuğa ara verdiği 2011'e kadar kesintisiz olarak kamera karşısına geçti. Şahin, 10 yıl ara verdikten sonra 2022'de mesleğine dönüş yapmıştı.

Yılan Hikayesi nin Başak Komiser i Betül Şahin tatilde! Yıllara meydan okuyor 4

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tepki yağdı! Yeni projeden ayrılmak zorunda kaldıTepki yağdı! Yeni projeden ayrılmak zorunda kaldı
Kendisinden 25 yaş küçük sevgilisiyle plajda aşka geldiKendisinden 25 yaş küçük sevgilisiyle plajda aşka geldi

Anahtar Kelimeler:
Yılan Hikayesi dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yılan Hikayesi'nin 'Başak Komiser'i Bodrum'da ortaya çıktı! Yıllara meydan okuyor

Yılan Hikayesi'nin 'Başak Komiser'i Bodrum'da ortaya çıktı! Yıllara meydan okuyor

Denizde kaybolan iş insanı Halit Yukay'ın cansız bedenine ulaşıldı

Denizde kaybolan iş insanı Halit Yukay'ın cansız bedenine ulaşıldı

Memur zammında Hakem Kurulu için gözler o saatte

Memur zammında Hakem Kurulu için gözler o saatte

Uğur Dündar'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na sert yanıt: Kepazelikmiş!

Uğur Dündar'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na sert yanıt: Kepazelikmiş!

Beyoğlu Belediye Başkanvekili seçimi için olay 'Fotoğraf' iddiası!

Beyoğlu Belediye Başkanvekili seçimi için olay 'Fotoğraf' iddiası!

Tüm dünyaya ilan etti, resti çekti: İşgalciye teslim etmeyeceğiz!

Tüm dünyaya ilan etti, resti çekti: İşgalciye teslim etmeyeceğiz!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.