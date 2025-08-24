Yılan Hikayesi'nin 'Başak Komiser'i Betül Şahin tatilde! Yıllara meydan okuyor

Mehmet Ali Alabora ve Meltem Cumbul'un başrolünde olduğu bir döneme damga vuran Yılan Hikayesi dizisinde 'Başak Komiser'i canlandıran Betül Şahin uzun süredir ortalıklarda yoktu.

Uzun süredir gözlerden uzak olan 'Başak Komiser' Bodrum'da ortaya çıktı. Ortakent’te deniz keyfi yapan oyuncu adeta yıllara meydan okuyor. Sosyal medyada tatil pozlarını paylaşan Betül Şahin'in son haline yorum yağdı.

Artık 50 yaşında olan Betül Şahin, güzelliğiyle adeta yıllara meydan okuyor.

Oyuncuyu görenler "Çok güzelsiniz", "Her geçen gün daha da güzelleşiyorsun", "41 kere maşallah" yorumlarında bulundu.

OYUNCULUĞU BIRAKMIŞTI

Kariyerine 1997'de başlayan Betül Şahin, oyunculuğa ara verdiği 2011'e kadar kesintisiz olarak kamera karşısına geçti. Şahin, 10 yıl ara verdikten sonra 2022'de mesleğine dönüş yapmıştı.