Yıldız Tilbe'nin İbo Show'daki hareketi konuşuluyor: "İki katı para aldı"

Ünlü oryantal Asena “İbo Show Yılbaşı Özel” programına katıldı ve eski aşkı İbrahim Tatlıses ile süren 25 yıllık küslüğü sonlandırdı. O anlar sosyal medyada günlerdir konuşuluyor.

Tatlıses’in konuklarından Bülent Ersoy, yayında yapımcının Asena’yı programa çıkmaya nasıl ikna ettiğini sordu.

O sırada diğer konuk Yıldız Tilbe, kameranın açısında olmadığını düşünerek eliyle para işareti yaptı ve “İki katı para aldı” dedi. Ekrana yansıyan o anlar magazin gündemine damga vurdu.

"ESKİ DEFTERLERİ KAPATTIM"

Asena, yılbaşı gecesi Kıbrıs'ta sahne aldı. Oryantal, “Sizi bir daha yan yana görür müyüz?” sorusuna da “Ben tamamlamam gereken şeyi tamamladım. Artık kendi yoluma bakacağım. Bu benim geçmişimle yüzleşmemdi. Kendimle hesaplaştım, eski defterleri kapattım” yanıtını verdi.