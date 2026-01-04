MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Yıldız Tilbe'nin İbo Show'daki hareketi konuşuluyor: "İki katı para aldı"

İbrahim Tatlıses ile Asena’nın 25 yıllık küslüğü yılbaşı programında bitti. Asena'nın sahneye çıktığı anlarda stüdyoda olan isimlerden Yıldız Tilbe'nin yaptığı hareket sosyal medyaya konu oldu.

Yıldız Tilbe'nin İbo Show'daki hareketi konuşuluyor: "İki katı para aldı"

Ünlü oryantal Asena “İbo Show Yılbaşı Özel” programına katıldı ve eski aşkı İbrahim Tatlıses ile süren 25 yıllık küslüğü sonlandırdı. O anlar sosyal medyada günlerdir konuşuluyor.

Tatlıses’in konuklarından Bülent Ersoy, yayında yapımcının Asena’yı programa çıkmaya nasıl ikna ettiğini sordu.

Yıldız Tilbe nin İbo Show daki hareketi konuşuluyor: "İki katı para aldı" 1

O sırada diğer konuk Yıldız Tilbe, kameranın açısında olmadığını düşünerek eliyle para işareti yaptı ve “İki katı para aldı” dedi. Ekrana yansıyan o anlar magazin gündemine damga vurdu.

Yıldız Tilbe nin İbo Show daki hareketi konuşuluyor: "İki katı para aldı" 2

"ESKİ DEFTERLERİ KAPATTIM"

Asena, yılbaşı gecesi Kıbrıs'ta sahne aldı. Oryantal, “Sizi bir daha yan yana görür müyüz?” sorusuna da “Ben tamamlamam gereken şeyi tamamladım. Artık kendi yoluma bakacağım. Bu benim geçmişimle yüzleşmemdi. Kendimle hesaplaştım, eski defterleri kapattım” yanıtını verdi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gülben Ergen’den Pınar Erbaş isyanı: Neden ekranda değil?Gülben Ergen’den Pınar Erbaş isyanı: Neden ekranda değil?
Bikinisi küçük geldi! O detay gözlerden kaçmadıBikinisi küçük geldi! O detay gözlerden kaçmadı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İbo Show
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Maduro'nun tutulacağı yer görüntülendi

Maduro'nun tutulacağı yer görüntülendi

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! İmzayı attırıyor

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! İmzayı attırıyor

Milli futbolcu ile aşk mı yaşıyor? Fotoğraftaki detay ele verdi

Milli futbolcu ile aşk mı yaşıyor? Fotoğraftaki detay ele verdi

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

CİMER'e binlerce başvuru geldi! 'İptal edilsin'

CİMER'e binlerce başvuru geldi! 'İptal edilsin'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.