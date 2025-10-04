MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Yıldız Tilbe yine yaptı yapacağını! Peruğunu çıkarıp çılgınca dans etti

İçerik devam ediyor
Öznur Yaslı İkier

Yoğun konser maratonuna hız kesmeden devam eden ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, dün akşam Bursa'da sahneye çıktı. Şarkılarıyla geceye damga vuran Tilbe, konser sonunda peruğunu çıkartıp çılgınca dans etti.

Güçlü sesi ve kendine has danslarıyla yıllara damga vuran Yıldız Tilbe, yoğun konser maratonuna devam ediyor. Tilbe son olarak dün akşam verdiği Bursa konserindeki dansıyla adından söz ettirdi.

Ünlü şarkıcı sahneye gri parıltılı ve püsküllü bir takım ile çıktı. Gece boyunca unutulmaz şarkılarını seslendiren Tilbe, konserin sonunda da Delalım'ı okudu.

Yıldız Tilbe yine yaptı yapacağını! Peruğunu çıkarıp çılgınca dans etti 1

Gece boyunca dans eden Tilbe, kısacık kestirdiği saçlarına taktığı uzun perukla dikkat çekti.

Yıldız Tilbe yine yaptı yapacağını! Peruğunu çıkarıp çılgınca dans etti 2

Ünlü şarkıcı gecenin sonunda peruğunu çıkartarak çılgınca dans etti. Tilbe'nin o anları seyirciler tarafından alkış ve ıslıklarla karşılandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Genç rapçiyle aşk yaşıyordu! Mutluluğu yine kısa sürdüGenç rapçiyle aşk yaşıyordu! Mutluluğu yine kısa sürdü
Son pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Beğeni butonu çöktü Son pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Beğeni butonu çöktü

Anahtar Kelimeler:
Yıldız Tilbe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.