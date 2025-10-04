Yıldız Tilbe yine yaptı yapacağını! Peruğunu çıkarıp çılgınca dans etti

Güçlü sesi ve kendine has danslarıyla yıllara damga vuran Yıldız Tilbe, yoğun konser maratonuna devam ediyor. Tilbe son olarak dün akşam verdiği Bursa konserindeki dansıyla adından söz ettirdi.

Ünlü şarkıcı sahneye gri parıltılı ve püsküllü bir takım ile çıktı. Gece boyunca unutulmaz şarkılarını seslendiren Tilbe, konserin sonunda da Delalım'ı okudu.

Gece boyunca dans eden Tilbe, kısacık kestirdiği saçlarına taktığı uzun perukla dikkat çekti.

Ünlü şarkıcı gecenin sonunda peruğunu çıkartarak çılgınca dans etti. Tilbe'nin o anları seyirciler tarafından alkış ve ıslıklarla karşılandı.