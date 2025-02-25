'Yılın Kadını' seçilmişti! Wanda Nara başrolü kaptı

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile tanınan Wanda Nara derbi gecesi İstanbul'a geldi. Havalimanında kırmızı güller ile karşılanan Nara, bir ödül töreninde 'Yılın Kadını' seçildi.

Nara, derin dekolteli pembe elbisesiyle geceye damga vurdu. Geceden pozlarını sosyal medya hesabından da peş peşe yayınlayan ünlü isim pozlarıyla beğeni topladı.

Wanda Nara hakkında şaşırtan bir iddia daha gündeme geldi. Arjantin magazin basınının önde gelen yayın organlarından Revista Paparrazi "Türkiye'deki Wanda Nara'ya yapılan inanılmaz iş teklifi ve China Suárez'in öfkesine sebep olan olay" başlıklı haberinde "Medyatik isim, İstanbul'da kendisine sunulan dev projeyi açıkladığında, büyük bir skandalın habercisi oldu" ifadelerini kullandı.

Yine Revista Paparazzi'nin haberine göre Wanda, sosyal medyasından arkadaşı Kennys Palacios ile birlikte, kendisine dizide başrol oynama teklifinin yapıldığını açıkladı. Habere göre "Arjantin'de bu herkesi şaşırttı ve eğer projeyi kabul ederse, medyatik ismin bu ülkede yeniden yerleşeceği ihtimali doğdu."

Öte yandan Galatasaray'ın yıldız futbolcularından biri olan Mauro Icardi, Wanda Nara ile ayrılığının ardından China Suarez ile yeni bir aşka yelken açtığını duyurmuştu.