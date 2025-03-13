Yılın kadını seçilmişti! Wanda Nara şimdi de stüdyoya girdi

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi, 2014 yılında evlendiği Wanda Nara'nın ihanetiyle sarsılmıştı. Nara'nın kendisini L-Gante isimli şarkıcı ile aldattığını öğrenen Icardi ilişkilerini sonlandırmıştı.

Ardından China Suarez ile yeni bir aşka yelken açan Icardi'ye karşılık Wanda Nara da kendisinden 14 yaş küçük sevgilisi L-Gante ile birlikteliğine devam etmişti.

Tüm bu yaşananların ardından Icardi boşanma davası açarken Arjantin'de bulunan Wanda Nara geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelmiş ve düzenlenen bir törende 'Yılın Kadını' ödülünü almıştı.

Her adımı olay olan Wanda Nara şimdi de stüdyoya girdi. Nara'nın bu paylaşımı müzik kariyerine adım attığına dair iddiaları beraberinde getirdi.