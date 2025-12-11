MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Yılın Kadını: Sinem Ünsal! Sevgilisiyle geceye geldi, tarzı beğenilmedi

GQ Men of The Year Ödül Töreni 10 Aralık akşamı gerçekleşti. Ünlülerin akın ettiği gecede Yılın Kadını Ödülü ise Uzak Şehir'in yıldızı Sinem Ünsal'ın oldu. Sinem Ünsal sevgilisi Berk Cankat ile gecede dikkat çekerken tarzı ise dile düştü.

Yılın Kadını: Sinem Ünsal! Sevgilisiyle geceye geldi, tarzı beğenilmedi
Kubra Akalın

GQ Türkiye, 2025 yılının en başarılı ve ilham veren erkeklerini ve kadınlarını ödüllendirdiği Men of the Year törenini 10 Aralık Çarşamba günü gerçekleştirdi. 'Yeni Nesil Klasikler' temasıyla düzenlenen tören, iş, sanat, spor ve moda dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirdi.

Yılın Kadını: Sinem Ünsal! Sevgilisiyle geceye geldi, tarzı beğenilmedi 1

Törenin kırmızı halısına ünlüler akın ederken, birbirinden şık ve iddialı kıyafetlerle göz kamaştırdı. Elbette gecede sınıfta kalanlar da oldu. Reyting rekortmeni dizi Uzak Şehir'de Alya'ya hayat veren Sinem Ünsal Yılın Kadını Ödülü'nü aldı.

Yılın Kadını: Sinem Ünsal! Sevgilisiyle geceye geldi, tarzı beğenilmedi 2

'Uzak Şehir' dizisinin sevilen oyuncusu Sinem Ünsal'ın sevgilisi Berk Cankat ile katıldığı gecede tercih ettiği kıyafet ise sosyal medyada pek beğenilmedi.

Yılın Kadını: Sinem Ünsal! Sevgilisiyle geceye geldi, tarzı beğenilmedi 3

Ünsal'ın beyaz bir elbiseyi siyah detaylarla tamamladığı kombini X'te dile düştü. Ünsal'ın tarzını görenler "Sana bu kötülüğü kim yaptı?", "Bu nasıl kötü bir seçim", "Hiç olmamış kıyafet", "O eldiven şaka mı?" yorumlarında bulundu.

Yılın Kadını: Sinem Ünsal! Sevgilisiyle geceye geldi, tarzı beğenilmedi 4
Öte yandan kameralar karşısına Berk Cankat'la geçen Sinem Ünsal'ın sevgilisiyle pozlarına ve aşk dolu bakışlarına ise beğeni yağdı.

Yılın Kadını: Sinem Ünsal! Sevgilisiyle geceye geldi, tarzı beğenilmedi 5

Mynet Anket Sinem Ünsal'ın Tarzı Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?
Ankete Katılım Sayısı SEN DE KATIL
Anketi Göster
Tarzı çok beğendim!
Fena değil, ama daha iyi olabilirdi.
Kesinlikle olmamış, kötü bir seçim.
Bu anket 11 saat 37 dakika sonra sonlanacaktır.
Tüm Anketler
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Karnı burnunda cenazeye geldi! Zor anlar yaşadıKarnı burnunda cenazeye geldi! Zor anlar yaşadı
'Şırdancı Mehmet' kaza yaptı: Çaptığı kadının kolu ve bacağı kırıldı'Şırdancı Mehmet' kaza yaptı: Çaptığı kadının kolu ve bacağı kırıldı
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Sinem Ünsal
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hem Türkiye hem dünya için çok önemli! Papa'nın ziyaretinden günler sonra İznik'te bulundu: Eşi benzeri yok

Hem Türkiye hem dünya için çok önemli! Papa'nın ziyaretinden günler sonra İznik'te bulundu: Eşi benzeri yok

Her şeyi düşünmüşler! Fuhuş evinde duvarda pes dedirten yazı

Her şeyi düşünmüşler! Fuhuş evinde duvarda pes dedirten yazı

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'ya yenildik! Fransa'da kötü gece

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'ya yenildik! Fransa'da kötü gece

Güllü'yü kim öldürdü? Gözaltı sayısı yine yükseldi! Başsavcıdan açıklama

Güllü'yü kim öldürdü? Gözaltı sayısı yine yükseldi! Başsavcıdan açıklama

Asgari ücreti bilmişti: 2026 için yeni tahmin geldi

Asgari ücreti bilmişti: 2026 için yeni tahmin geldi

'5 haneli rakam görülebilir'

'5 haneli rakam görülebilir'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.