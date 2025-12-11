Yılın Kadını: Sinem Ünsal! Sevgilisiyle geceye geldi, tarzı beğenilmedi

GQ Türkiye, 2025 yılının en başarılı ve ilham veren erkeklerini ve kadınlarını ödüllendirdiği Men of the Year törenini 10 Aralık Çarşamba günü gerçekleştirdi. 'Yeni Nesil Klasikler' temasıyla düzenlenen tören, iş, sanat, spor ve moda dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirdi.

Törenin kırmızı halısına ünlüler akın ederken, birbirinden şık ve iddialı kıyafetlerle göz kamaştırdı. Elbette gecede sınıfta kalanlar da oldu. Reyting rekortmeni dizi Uzak Şehir'de Alya'ya hayat veren Sinem Ünsal Yılın Kadını Ödülü'nü aldı.

'Uzak Şehir' dizisinin sevilen oyuncusu Sinem Ünsal'ın sevgilisi Berk Cankat ile katıldığı gecede tercih ettiği kıyafet ise sosyal medyada pek beğenilmedi.

Ünsal'ın beyaz bir elbiseyi siyah detaylarla tamamladığı kombini X'te dile düştü. Ünsal'ın tarzını görenler "Sana bu kötülüğü kim yaptı?", "Bu nasıl kötü bir seçim", "Hiç olmamış kıyafet", "O eldiven şaka mı?" yorumlarında bulundu.



Öte yandan kameralar karşısına Berk Cankat'la geçen Sinem Ünsal'ın sevgilisiyle pozlarına ve aşk dolu bakışlarına ise beğeni yağdı.