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  4. Yıllar sonra setlere dönecekti! Gülben Ergen dizi başlamadan ayrıldı! Yerine bakın kim getirildi

Yıllar sonra setlere dönecekti! Gülben Ergen dizi başlamadan ayrıldı! Yerine bakın kim getirildi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
28.01.2025 15:32
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Son dönemde toplumsal olaylara gösterdiği tepkiler, açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Gülben Ergen yıllar sonra setlere geri döneceğinin müjdesini vermişti. Kanal D'nin iddialı dizisi ile anlaşma sağlayan Gülben Ergen daha proje başlamadan diziden ayrıldı.

Yıllar sonra setlere dönecekti! Gülben Ergen dizi başlamadan ayrıldı! Yerine bakın kim getirildi

Her açıklaması, her adımı ve her paylaşımı adeta olay olan Gülben Ergen geçtiğimiz günlerde yıllar sonra setlere geri döneceğinin müjdesini vermişti.

Pastel Film’in Kanal D için çekeceği “Piyasa” dizisiyle anlaşma sağlayan Gülben Ergen bu hamlesiyle hayranlarını heyecanlandırmıştı.

DİZİ BAŞLAMADAN AYRILDI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül'ün üstlendiği, Serdar Gözelekli’nin yönettiği dizinin Ahsen karakterine hayat vereceği açıklanan Gülben Ergen zamanlama sorunu nedeniyle ekipten ayrıldı.

GÜLBEN ERGEN

YERİNE BAKIN KİM GETİRİLDİ

Dizinin bel kemiği olan gazeteci Ahsen Çevik karakteri içinse Gülben Ergen'in ardından Ayça Bingöl ile anlaşma sağlandı.

ayça bingöl

Merakla beklenen dizide Alp Navruz ‘Kenan’a, İlayda Alişan ‘Münevver’e, Zuhal Olcay ‘Keriman’a, Fırat Altunmeşe ‘Adar’a ve Yurdaer Okur ‘Şefik’e hayat verecek.

Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Damla Colbay, Vural Şahanoğlu, Aydan Burhan, Asya Kasap, Halil Demir, Hilmi Ahıska ve Metehan Parıltı da yer alıyor.

Anahtar Kelimeler:
Gülben Ergen
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