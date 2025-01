Yıllar sonra setlere dönecekti! Gülben Ergen dizi başlamadan ayrıldı! Yerine bakın kim getirildi

Her açıklaması, her adımı ve her paylaşımı adeta olay olan Gülben Ergen geçtiğimiz günlerde yıllar sonra setlere geri döneceğinin müjdesini vermişti.

Pastel Film’in Kanal D için çekeceği “Piyasa” dizisiyle anlaşma sağlayan Gülben Ergen bu hamlesiyle hayranlarını heyecanlandırmıştı.

DİZİ BAŞLAMADAN AYRILDI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül'ün üstlendiği, Serdar Gözelekli’nin yönettiği dizinin Ahsen karakterine hayat vereceği açıklanan Gülben Ergen zamanlama sorunu nedeniyle ekipten ayrıldı.

YERİNE BAKIN KİM GETİRİLDİ

Dizinin bel kemiği olan gazeteci Ahsen Çevik karakteri içinse Gülben Ergen'in ardından Ayça Bingöl ile anlaşma sağlandı.

Merakla beklenen dizide Alp Navruz ‘Kenan’a, İlayda Alişan ‘Münevver’e, Zuhal Olcay ‘Keriman’a, Fırat Altunmeşe ‘Adar’a ve Yurdaer Okur ‘Şefik’e hayat verecek.

Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Damla Colbay, Vural Şahanoğlu, Aydan Burhan, Asya Kasap, Halil Demir, Hilmi Ahıska ve Metehan Parıltı da yer alıyor.