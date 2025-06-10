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Yıllardır MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç'tan iyi haber! 'Eskiden bir adım atamıyordum'

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Öznur Yaslı İkier

Yakalandığı MS hastalığı sonrası zor günler geçiren Serdar Ortaç'tan iyi haber geldi. ''Eskiden yardım almadan bir adım atamıyordum'' diyen Serdar Ortaç sahnede hayranlarına iyileştiğini gösterdi. Yardım almadan sahnede yürüyen Ortaç'ın o anları kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Uzun yıllardır Multipl Skleroz (MS) hastalığıyla mücadele eden ünlü sanatçı Serdar Ortaç, Harbiye Açıkhava'da verdiği konserle hayranlarını sevindirdi.

Harbiye'deki sahnesinde yıllar sonra ilk kez yardımsız yürüyen Serdar Ortaç, "Eskiden yardım almadan bir adım atamıyordum, şimdi sahnede özgürüm" dedi.

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Tekerlekli sandalyeye ihtiyaç duymadan yürüyebildiğini göstermek için özellikle sahneye adım adım ilerleyen sanatçı, seyircilerden dakikalarca süren alkış aldı.

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Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını cevaplayan Serdar Ortaç, özel yaşamında da büyük değişimlere gittiğini dile getirerek, "Yeni bir sayfa açtım. Vücuduma, ruhuma iyi gelen ne varsa onu yapmaya karar verdim" dedi.

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Serdar Ortaç
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