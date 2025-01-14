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Yoğun bakıma kaldırıldı 2 ameliyat birden geçirdi! 'Edip Akbayram öldü' dendi... Kızı Türkü'den açıklama gecikmedi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
14.01.2025 10:54
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Evinde düşerek iç kanama geçiren 75 yaşındaki Edip Akbayram, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmış ve yoğun bakıma alınmıştı. Tedavisi devam eden ünlü isim iki ameliyat birden geçirdi. Edip Akbayram için sosyal medyada öldüğüne yönelik iddialar gündeme geldi. Ünlü ismin kızı Türkü'den açıklama gecikmedi.

Yoğun bakıma kaldırıldı 2 ameliyat birden geçirdi! 'Edip Akbayram öldü' dendi... Kızı Türkü'den açıklama gecikmedi

75 yaşındaki ünlü sanatçı Edip Akbayram, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmış ve yoğun bakıma alınmıştı.

Yaklaşık 1 saat süren ilk ameliyatın ardından tekrar yoğun bakımda tedavi altına alınan Akbayram'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ortaya çıkmıştı.

EDİP

Daha sonra bir ameliyat daha geçiren ünlü sanatçının tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Ancak dün akşam sosyal medyada Edip Akbayram'ın vefat ettiği yönünde bazı iddialar ortaya atıldı.

KIZI

KIZINDAN AÇIKLAMA GECİKMEDİ

Ortaya atılan bu iddiaları, ünlü sanatçının kızı Türkü Akbayram yalanlayarak, "Sağlık durumu her geçen dakika iyiye gidiyor. Yarın (bugün) uyandırılması bekleniyor." dedi.

Anahtar Kelimeler:
Edip Akbayram
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