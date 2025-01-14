Yoğun bakıma kaldırıldı 2 ameliyat birden geçirdi! 'Edip Akbayram öldü' dendi... Kızı Türkü'den açıklama gecikmedi

75 yaşındaki ünlü sanatçı Edip Akbayram, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmış ve yoğun bakıma alınmıştı.

Yaklaşık 1 saat süren ilk ameliyatın ardından tekrar yoğun bakımda tedavi altına alınan Akbayram'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ortaya çıkmıştı.

Daha sonra bir ameliyat daha geçiren ünlü sanatçının tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Ancak dün akşam sosyal medyada Edip Akbayram'ın vefat ettiği yönünde bazı iddialar ortaya atıldı.

KIZINDAN AÇIKLAMA GECİKMEDİ

Ortaya atılan bu iddiaları, ünlü sanatçının kızı Türkü Akbayram yalanlayarak, "Sağlık durumu her geçen dakika iyiye gidiyor. Yarın (bugün) uyandırılması bekleniyor." dedi.