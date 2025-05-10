MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Yoğun bakıma kaldırılmıştı! Şimal son halini paylaştı! Dua istedi

Uzun süredir kanser tedavisi gören, bu mücadeleden galip ayrılan Şimal geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılmıştı. Ciddi bir nöbet geçirip yoğun bakıma alınan Şimal'den günler sonra ilk paylaşım geldi. Ünlü isim son halini paylaşıp sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Yoğun bakıma kaldırılmıştı! Şimal son halini paylaştı! Dua istedi
Öznur Yaslı İkier

2021 yılında meme kanseri teşhisi konulan ve zorlu bir tedavi sürecinin ardından iyileşen şarkıcı Şimal, geçtiğimiz yıl ise rutin kontroller sırasında beyninde tümör olduğunu öğrenmişti.

1 ŞİMAL

Geçirdiği 8 saatlik beyin ameliyatı sonrası iyileşme sürecine giren Şimal, kısa bir süre önce sağlığına kavuştuğunu açıklamıştı.

Pazar günü fenalaşarak hastaneye kaldırılan Şimal, bir süre yoğun bakımda tedavi altına alındı. Ünlü ismin durumu iyiye gidince normal servise alındığı öğrenildi.

2 şimal

DUA İSTEDİ

Ünlü isim günler sonra son halini paylaşıp sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Şimal, "Anca kendime geldim arkadaşlar arayan soran herkesten Allah razı olsun. Nöbet geçirdim, yoğun bakıma kaldırıldım. Işın tedavisine başladık belimden. Anlayacağınız zor dönemlerden geçiyoruz. Yine dualarınızı eksik etmeyiniz" dedi.

ŞİMAL

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cinsel hayatlarını açık açık anlatmıştı! Mahkemeden karar çıktıCinsel hayatlarını açık açık anlatmıştı! Mahkemeden karar çıktı
Aracı şarampole yuvarlanmıştı! Haftalar sonra görüntülendi! 'Hâlâ kırık var'Aracı şarampole yuvarlanmıştı! Haftalar sonra görüntülendi! 'Hâlâ kırık var'

Anahtar Kelimeler:
Şarkıcı Şimal
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Öldüren dayak... Dövülerek öldürülmüştü: Erol Eğrek'in olay öncesi paylaştığı video ortaya çıktı! "Sadaka istemiyorum, hakkımı arıyorum..."

Öldüren dayak... Dövülerek öldürülmüştü: Erol Eğrek'in olay öncesi paylaştığı video ortaya çıktı! "Sadaka istemiyorum, hakkımı arıyorum..."

Altın için sert rüzgarlar esecek!

Altın için sert rüzgarlar esecek!

Bodrum'dan Mardin'e uzanan aşk vurgunu: Ölüm tehditleri alıyorum

Bodrum'dan Mardin'e uzanan aşk vurgunu: Ölüm tehditleri alıyorum

Hindistan-Pakistan gerilimi: Beklenen misilleme başladı

Hindistan-Pakistan gerilimi: Beklenen misilleme başladı

Bu şartları yerine getirmeyen taburcu olamayacak...

Bu şartları yerine getirmeyen taburcu olamayacak...

MİT'ten "sahte baz istasyonu" operasyonu!

MİT'ten "sahte baz istasyonu" operasyonu!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.