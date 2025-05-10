Yoğun bakıma kaldırılmıştı! Şimal son halini paylaştı! Dua istedi

2021 yılında meme kanseri teşhisi konulan ve zorlu bir tedavi sürecinin ardından iyileşen şarkıcı Şimal, geçtiğimiz yıl ise rutin kontroller sırasında beyninde tümör olduğunu öğrenmişti.

Geçirdiği 8 saatlik beyin ameliyatı sonrası iyileşme sürecine giren Şimal, kısa bir süre önce sağlığına kavuştuğunu açıklamıştı.

Pazar günü fenalaşarak hastaneye kaldırılan Şimal, bir süre yoğun bakımda tedavi altına alındı. Ünlü ismin durumu iyiye gidince normal servise alındığı öğrenildi.

DUA İSTEDİ

Ünlü isim günler sonra son halini paylaşıp sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Şimal, "Anca kendime geldim arkadaşlar arayan soran herkesten Allah razı olsun. Nöbet geçirdim, yoğun bakıma kaldırıldım. Işın tedavisine başladık belimden. Anlayacağınız zor dönemlerden geçiyoruz. Yine dualarınızı eksik etmeyiniz" dedi.