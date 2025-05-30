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Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor! Şimal’in eşi Necati Arıcı'dan açıklama geldi

Ünlü şarkıcı Şimal'in sağlık durumuyla ilgili endişe verici söylentiler üzerine eşi Necati Arıcı, bir açıklama yaptı. Arıcı, Şimal'in durumunun kritik olduğunu belirtirken, eşinin öldüğü yönündeki söylentileri yalanladı.

Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor! Şimal’in eşi Necati Arıcı'dan açıklama geldi
Öznur Yaslı İkier

Bir süre önce meme kanserini yenen, ocak ayında beynindeki tümör nedeniyle ameliyat olan şarkıcı Şimal'in hastalığının yeniden nüksettiği haberleri sevenlerini üzmüştü.

Yaklaşık 8 saat süren başarılı bir operasyonla hayata tekrar tutunan Şimal, 4 Mayıs'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış, yoğun bakımda ışın tedavisi görmeye başlamıştı.

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Geçtiğimiz saatlerde Şimal'in vefat ettiği yönünde söylentiler yayılmaya başladı. Bu iddialar üzerine şarkıcının eşi Necati Arıcı, bir açıklama yaparak vefat söylentilerini yalanladı.

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Arıcı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Eşimin durumu kritik, ölüm haberi yalandır" sözleriyle çıkan bu iddiaları yalanladı.

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Anahtar Kelimeler:
Şarkıcı Şimal
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