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Yonca Evcimik'in bikinili pozları sosyal medyayı salladı! ''Kim der 62 yaşında''

Türk pop müziğinin sevilen ismi Yonca Evcimik, yaz tatili için Karadağ'ı seçti. Bikinili pozlarını peş peşe paylaşan Evcimik fit görünümüyle takipçilerinin beğenisini kazandı.

Yonca Evcimik'in bikinili pozları sosyal medyayı salladı! ''Kim der 62 yaşında''
Öznur Yaslı İkier

'Abone' ve 'Bandıra Bandıra' gibi şarkılarıyla bir döneme damga vuran, 'Çılgın Bediş' karakteriyle de hafızalara kazınan Yonca Evcimik, tatil sezonunu Karadağ'da açtı.

Güneşin ve Adriyatik'in mavi sularının keyfini çıkararak serinleyen şarkıcı, adeta sezonun yorgunluğunu attı. Şarkıcı, çıktığı bu tatilde objektif karşısına geçerek poz vermeyi de ihmal etmedi.

Yonca Evcimik in bikinili pozları sosyal medyayı salladı! Kim der 62 yaşında 1

Evcimik, tatilinden kesitleri sosyal medya hesabından, "Karadağ'a kadar gelmişken Adriyatik Denizi'ne girmemek olur mu?" notunu düşerek sevenlerinin beğenisine sundu.

Yonca Evcimik in bikinili pozları sosyal medyayı salladı! Kim der 62 yaşında 2

Yonca Evcimik'in pozlarına; "Kim der 62 yaşında", "Hâlâ çok güzel", "18'lik kız gibi" şeklinde yorumlar yapıldı.

Yonca Evcimik in bikinili pozları sosyal medyayı salladı! Kim der 62 yaşında 3

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Yonca Evcimik
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