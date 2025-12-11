MAGAZİN

Yonca Evcimik sosyal medyayı ikiye böldü: "Ben de çocuk sesi duymak istemiyorum"

Şarkıcı ve oyuncu olan Yonca Evcimik katıldığı bir programda sözleriyle sosyal medyayı ikiye böldü. Evcimik 'Köpek sesi duymak istemiyorlarmış ben de çocuk sesi duymak istemiyorum' ifadelerini kullandı.

“Abone”, “Bandıra Bandıra” gibi kült şarkılar ve ‘Çılgın Bediş’ rolüyle tanınan Yonca Evcimik son dönemde yeni çıkardığı şarkı “Lambada” ile anılıyor.

Sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken Evcimik katıldığı bir programda söylediği sözler nedeniyle eleştirildi.

Armağan Çağlayan'a konuk olan Evcimik hayvanlara dair konuşurken şu ifadeleri kullandı:

"Köpek sesi duymak istemiyorum diyorlar. Ben de çocuğunun sesini duymak istemiyorum. Koşan çocuğunun. Ben de yalnız yaşayan kadınım çocuktan hoşalnmıyorum uyduruyorum şu an, örnek veriyorum. Ben de o gürültüden hoşlanmıyorum belki."

Sosyal medyada bu kıyaslama eleştiri aldığı kadar bazı kullanıcılardan destek de aldı. Yonca Evcimik'in sözlerine "Ne saçma kıyas", "Böyle saçma kıyaslama mı olur" yorumları yağdı.

