Yönetmen Cemal Alpan'e veda! Ünlü isimler akın etti

Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Fahriye Evcen, Burak Özçivit, Demet Evgar gibi ünlü isimlerle çektiği reklam filmleri ile tanınan ve bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden yönetmen Cemal Alpan, 57 yaşında yaşam mücadelesini kaybetti.

Doğum gününde vefat eden Alpan'ın acı haberini kardeşi Cem Alpan sosyal medya hesabından yaptığı, "Ağabeyim, Cemal Alpan’ı kaybettik. Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele ediyordu. 11 Mart sabahı, doğum gününde son nefesini verdi. Bu süreçte onu hiç yalnız bırakmayan sevgili dostlarının da başı sağ olsun." açıklama ile duyurdu.

Cem Alpan öğle namazına müteakip Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'na defnedilecek. Yönetmen Cemal Alpan'ın cenaze törenine ünlü isimler akın etti.

Törene; Murat Boz, İş insanı Özcan Tahincioğlu, Piyanist Kerem Görsev, Lal Dedeoğlu, Tip Başkanı Erkan Baş gibi isimler katıldı.